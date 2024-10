Razkrivamo, koga v svojo stranko vabi Karl Erjavec

V nadaljevanju preberite:

Na slovenskem političnem parketu smo priča inflacije napovedi o ustanovitvi novih političnih strank. Anže Logar je po izstopu iz SDS minuli teden napovedal, da bo svojo stranko ustanovil do konca leta. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je razkril, da so v njegovi iniciativi že začeli zbirati podpise za ustanovitev stranke, po naših informacijah pa že nekaj časa poskušajo vzpostaviti lokalno mrežo. Vladimir Prebilič po drugi strani še ni sprejel odločitve. Ta teden naj bi se zbiranja podpisov za ustanovitev svoje stranke lotil tudi politični veteran Karl Erjavec. Javno sicer še skriva, s kom se pogovarja. Mi pa smo vseeno izvrtali nekaj imen - obrnil se je nakdanjega guvernerja Banke Slovenije Franceta Arharja, nekdanjega ministra Metoda Dragonjo, nekdanjo ministrico Lilijano Kozlovič, nekdanjega evropskega poslanca Klemna Grošlja in med drugim na nekdanjo poslanko LMŠ Jerco Korče. Kaj pa pravi Erjavec - znan po svoji naklonjenosti Kremlju - o domnevnih ruskih grožnjah o razkritju njihovih plačancev pri nas? Je na seznamu tudi sam in kaj ga druži z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom?