Iz SDS izstopila tudi Eva Irgl

Slab teden po izstopu Anžeta Logarja iz stranke SDS je to pričakovano storila tudi njegova kolegica Eva Irgl. Članica te stranke je bila dvajset let. »Odločitev za ta korak ni bila lahka, ampak čutim, da je bila nujna. V meni je dozorela naravno. Namreč, ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale.

Politična širina, raznolikost pogledov, pripravljenost na skupno iskanje najboljših rešitev pa nas lahko peljejo navzgor. Prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta 'dveh polov' in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje. V pot, ki spodbuja politično širino v dobro Slovenije, globoko verjamem,« je napisala na družbenem omrežju.

Tako Logar kot Irglova, ki prek Platforme sodelovanja že snujeta program za ustanovitev nove stranke, iz poslanske skupine SDS še nista izstopila. To bosta pred prihodnjo redno sejo, ki se bo začela prihodnji teden.

Nova stranka naj bi po Logarjevi napovedi nastala do novega leta, nato pa si želi, da bi dobila v državnem zboru svojo poslansko skupino. Za to bo potreboval sicer še tretjega člana – predvidoma Dejana Kaloha, ki je že napovedal najverjetnejši izstopi iz SDS in z njim naj bi se Logar sestal jutri.

»Pozorno mu bom prisluhnil predvsem v delu, komu in čemu bo njegova stranka alternativa. Potem se bom odločil, kako in kdaj dalje. Kot konsistenten politik, ki nikoli ne požre lastne besede, še vedno čakam na odločitev matične stranke glede svoje kandidature za volitve v DZ 2026. Rok je postavljen: do konca tega leta,« je zapisal Kaloh.

Vsi trije so že na začetku leta zavrnili podpis izjave, s katero bi se zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica delovali kot člani SDS in člani poslanske skupine stranke.