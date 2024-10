Matjaž Han: Želim si, da bi do konca mandata sprejeli davek na premoženje

Socialni demokrati so dan, posvečen analizi lastnega dela, najprej začeli s predsedstvom, kjer so predvsem pretresali, kako sanirati 1,8-milijonski dolg stranke. Načrt gre v smer prodaje vile na Levstikovi in odpovedi za stranko relativno dragih prostorov na Nazorjevi, kjer bi sicer morali ostati prihodnje štiri leta. »Ne bom govoril o datumih. Kar je odvisno od nas, smo naredili, ostalo pa je odvisno od povpraševanja,« je dejal Matjaž Han, predsednik stranke, in navedel še, da pričakuje, da bodo stranko sanirali do konca leta.

Klavzura širšega vodstva pa je bila nato usmerjena predvsem v to, kako naj stranka ravna naprej. Njena podpora je namreč po aferi zaradi nakupa stavbe na Litijski strmoglavila, zaradi česar so se v stranki tudi odločili za zamenjavo vodstva. Z nastopom Matjaža Hana kot predsednika stranke se je njihova podpora sicer vrnila na podobno raven kot pred afero, a rast podpore stranki pada, kaže zadnja poizvedba Mediane za Delo.

Razpravljavci so največkrat omenjali nujnost enotnosti, pa potrebo po jasnosti, odločnosti in nujnosti doseganja zastavljenega, saj da ni res, da koalicijski sporazum velja za dva mandata – kot to v zadnjem obdobju navaja predsednik vlade Robert Golob –, pač pa za aktualni mandat.

»Mi smo in si želimo biti varuh koalicijske pogodbe. Želim si, da se do konca mandata vendarle izpeljejo nekatere reforme – ena od teh je davek na premoženje. Da pokažemo, kakšno pravično državo si želimo in da bi potem lahko razbremenili delo,« je dejal Han in kasneje dodal, da moramo biti realni, da trenutne spremembe na področju davkov niso reforma. Kot je že navedel, si prizadevajo predvsem za sprejem nepremičninskega davka, kjer bi tisti, ki so prišli »z žulji do svoje nepremičnine«, plačevali enako, kot znaša trenutno njihovo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek bi bil sicer progresiven. »Mi smo stranka, ki se bori za ljudi, ki živijo od svojega dela,« je še poudaril.

Resorji, ki jih vodijo, po njegovo delajo dobro, tudi sicer pa bomo po njegovih besedah še presenečeni, kaj vse bodo naredili do prihodnjih volitev. »Mi bomo še presenetili,« je še navedel Han in napovedal tudi izoblikovanje posebne skupine, ki bo pripravila »kak dokument,« ki bo pomagal, »da pridemo do trajnega miru«.

V prihodnjem mandatu pa si želijo večje vloge, kot jo imajo trenutno.