Jani Prednik: Ne odhajam nikamor

»Nikamor ne grem in ne bom odstopil,« pravi Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD. Tudi sam je seznanjen z govoricami in vprašanji interne javnosti stranke, da odhaja s poslanske funkcije. »Ta mandat bom oddelal do konca,« dodaja.

Prednik je sicer drugi mandat poslanec SD. Na volitvah 2018 je med vsemi strankinimi kandidati dosegel drugi najboljši rezultat, na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2022 pa je bil prvi tako v nominalnem številu glasov in tudi v odstotkih, ki jih je prejel. Prejel je namreč 2894 glasov volivk in volivcev oziroma 19,43 odstotka, medtem ko je aktualni predsednik stranke Matjaž Han kot drugouvrščeni na volitvah dobil 1876 glasov.

Prednik se je, kot je znano, dvakrat potegoval za predsednika stranke, prvič v dvoboju s Tanjo Fajon, ko ga je podprla tretjina delegatov, veliko razburjenja pa je povzročil z javno kritiko stranke v intervjuju za Delo, ko je opozoril, da stranka izgublja svojo identiteto ter da je ostala brez barve, vonja in okusa.

Drugič je vodenje stranke poskušal prevzeti letos spomladi, ko so se za vodenje SD spopadli štirje kandidati, zmagal pa je Han.

K ugibanjem glede Prednikove prihodnje politične poti je – ob razočaranju nad izidom volitev na pomladanskem kongresu, po katerem je ponudil odstop z mesta vodje poslanske skupine, ki pa ga kolegi niso sprejeli – verjetno pripomoglo tudi dejstvo, da se je odpovedal službenemu poslanskemu stanovanju. Poslansko stanovanje na Kotnikovi v Ljubljani je zasedal vse od prvega mandata.

»Ta informacija pa drži. Stanovanja, ki me je na mesec stalo od 400 do 500 evrov, ne uporabljam več. Imam namreč tudi obveznosti na domačem Koroškem, poslansko delo bom prihodnje opravljal brez službenega stanovanja.«

Glede prihodnje politične poti po izteku aktualnega poslanskega mandata ostaja skrivnosten; po neuradnih informacijah bi ga sicer utegnile zanimati lokalne volitve na Ravnah na Koroškem, vendar tega ne želi komentirati.