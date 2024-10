Matjažu Hanu rekordna podpora, ne pa tudi stranki

Za danes zjutraj so v stranki SD sklicali predsedstvo, nato pa še klavzuro, kjer naj bi vzeli pod drobnogled rezultate stranke na zadnjih volitvah – posebna skupina je pripravila analizo za evropske volitve – ter začrtali strategijo, kako naprej.

Za to bodo morali najti tudi odgovor, kako obravnavati 1,8-milijonski dolg stranke, in prav okoli tega vprašanja je pričakovati, da bo potekala najbolj poglobljena in burna razprava. Kot je mogoče razumeti sogovornike, sklepov o prodaji vile na Levstikovi še ni mogoče pričakovati, temveč le pripravo članstva na to zdaj skorajda neizpodbitno dejstvo. Na kongresu stranke, na katerem so za predsednika izvolili Matjaža Hana, je bilo proti temu še precej odpora. Manj ga je v stranki o morebitni odpovedi najemne pogodbe za prostore na Nazorjevi, kjer bi sicer morali ostati predvidoma še skoraj štiri leta. Znano je, da že dalj časa iščejo kupce za prvo nepremičnino, za drugo pa najemnika, ki bi prevzel njihovo pogodbo, vredno 13.111 evrov na mesec. Koliko in kakšne so ponudbe, širšemu vodstvu še ni bilo pojasnjeno, toda v stranki pričakujejo, da bi ti posli morali biti izvedeni do konca leta.

V tem času si bodo morali odgovoriti tudi, kam bodo prenesli za skoraj polovico zaposlenih zmanjšan sedež stranke, ki se še vedno spopada tudi s posledicami afere zaradi nakupa stavbe na Litijski cesti.

Javnomnenjska podpora gospodarskemu ministru Matjažu Hanu, ki mu je bila kot novemu predsedniku zaupana sanacija stranke, je s povprečno oceno 3,1 na petstopenjski lestvici po zadnjem merjenju na rekordni ravni. Celotno poizvedbo Mediane za Delo bomo objavili v ponedeljek, a naj dodamo, da pred Hanom še vedno ostaja predsednica republike.

Kot smo že pisali, ga na vrh lestvice uvršča predvsem to, da ga podporniki SDS in NSi ne ocenjujejo tako slabo kot na primer preostale politike te vlade. Ti praviloma radi prisluhnejo njegovim besedam o nujnosti povezovanja, a te besede njegovi nasprotniki vidijo tudi kot grožnjo, da bo SD po volitvah peljal v koalicijo s SDS. »Slišim, da Han po Sloveniji počasi mehča mrežo SD za koalicijo s SDS,« je včeraj čivknil nekdanji glavni tajnik stranke Uroš Jauševec.

Dolgoročno bo za stranko vsaj toliko kot finančna sanacija ključno, da bo Han s širšim vodstvom začrtal politične prioritete stranke in kako jih predstaviti potencialnim volivcem. Kot ugotavljajo sogovorniki, je težava njihovo pozicioniranje v tej koaliciji, k čemur prispevajo tudi »nesocialnodemokratski« resorji, ki so jih prevzeli v tej vladi.

Javnomnenjska podpora stranke je po omenjeni aferi, ki je eskalirala tudi zaradi slabih odnosov z Gibanjem Svoboda, sicer res ponovno na stari ravni, toda trend rasti po zamenjavi vodstva pojenja oziroma se rekordna Hanova podpora ne preliva k stranki – oktobra je tako podobno kot mesec pred tem 6,5 odstotka vprašanih odgovorilo, da bi obkrožili SD.