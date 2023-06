Medreligijsko srečanje za dialog in mir na Balkanu

V nadaljevanju preberite:

»Mir tebi, Evropa! Mir tebi, Balkan!« je slogan Foruma za dialog in mir na Balkanu, ki ga bo 17. in 18. junija v Kopru organizirala Slovenska škofovska konferenca. »Dogodki na Kosovu kažejo, da je zdaj pravi čas za to,« je o srečanju, ki se ga bodo udeležili predstavniki protestantske, pravoslavne, muslimanske in judovske vere, dejal predsednik organizacijskega odbora foruma Peter Štumpf, sicer murskosoboški škof.