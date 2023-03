Število katolikov se po svetu povečuje, pri nas upada

Število katolikov po svetu se je leta 2021 povečalo za 1,3 odstotka na približno 1,378 milijarde, je na podlagi cerkvenega statističnega letopisa včeraj poročal uradni portal Vatican News. Število katolikov se je najbolj povečalo na afriški celini, sledita Severna in Južna Amerika ter Azija.

Podatki Slovenske škofovske konference kažejo, da število katoličanov v zadnjem desetletju nenehno upada, njihov delež pa je do leta 2020 zdrsnil pod 72 odstotkov.

Med letoma 2010 in 2020 se je število katoličanov v Sloveniji zmanjšalo za 61.642.

Najvišja rast v Afriki

Medtem ko se je število katoličanov v Afriki povečalo za več kot tri odstotke, kar je največ med vsemi celinami, je v Evropi ostalo približno enako. V Severni in Južni Ameriki ter v Aziji se je število katoličanov povečalo za približno en odstotek. Katoliška cerkev v Afriki tako še naprej raste.

V letih 2020 in 2021 je v Afriki živelo več kot 19 odstotkov vseh katoličanov na svetu, skoraj toliko kot v Evropi. Na ameriški celini je v tem obdobju živelo 48 odstotkov svetovnega katoliškega prebivalstva. Medtem ko se je število vernikov po svetu povečalo, število duhovnikov pa se je zmanjšalo za 0,39 odstotka in znaša 462.388.

Število katoličanov v Nemčiji se je skrčilo za kar 2,47 odstotka, predvsem zaradi nenehnih škandalov zaradi spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki. Približno 360.000 registriranih vernikov je v tej državi izstopilo iz Cerkve, kar je več kot kdaj koli prej. Po podatkih cerkvenega statističnega letopisa – Annuarium Statisticum Ecclesiae – so katoličani leta 2020 predstavljali 17,67 odstotka svetovnega prebivalstva. Največja katoliška država na svetu je Brazilija s 180 milijoni katoličanov.

Kaj kažejo podatki za Slovenijo?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je število državljanov Slovenije v letu 2020 povečalo za 800, število tujih državljanov pa za 12.300. Na začetku leta 2021 je bilo med 2.108.977 prebivalci Slovenije osem odstotkov tujcev. Po podatkih iz letnega poročila Katoliške cerkve v Sloveniji, ki ga izdaja Slovenska škofovska konferenca, je bilo na zadnji dan leta 2020 v Sloveniji 1.507.477 katoličanov ali 71,48 odstotka vseh prebivalcev. V šestih (nad)škofijah je delovalo 12 nadškofov in škofov, 997 škofijskih in redovnih duhovnikov ter 433 redovnic.

Leta 2020 je bilo v Sloveniji krščenih 7138 otrok in odraslih; 8315 oseb je prvič pristopilo k svetemu obhajilu; 8013 oseb je prejelo zakrament svete birme; sklenjenih je bilo 1664 cerkvenih porok.

Leta 2020 so v Sloveniji v okviru mreže Karitas delovali krovna organizacija Slovenska karitas, šest škofijskih Karitas, 450 župnijskih in območnih Karitas ter dva zavoda, ki izvajata socialnovarstvene programe na področju pomoči ženskam v stiski in pomoči odvisnikom. V Karitas je leta 2019 delovalo več kot 9800 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 517.460 ur prostovoljnega dela.