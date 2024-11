Mehka moč Ukrajine v Sloveniji nabirala humanitarno pomoč

Na tisoči dan ruske invazije se je v Sloveniji mudila Olena Zelenska, soproga ukrajinskega predsednika. Medtem ko Volodimir Zelenski v Evropi nabira vojaško pomoč in vojaške garancije za Ukrajino, njegova žena išče podporo za povojno obnovo Ukrajine, kjer Slovenija že pomaga prek Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF).

Osrednji namen obiska Zelenske v Sloveniji je bila njena udeležba na letnem zasedanju Svetovalnega odbora ITF, ki je bil posvečen humanitarnim potrebam Ukrajine. Zelenska, ki se v Sloveniji mudi na povabilo soproga predsednice republike Aleša Musarja, s katerim sta v zadnjih dveh letih stkala tesne prijateljske vezi, je predstavila potrebe Ukrajine na področju humanitarne pomoči žrtvam vojne. »V Ukrajini smo osredotočeni na to, da obnavljamo hitreje kot lahko Rusija uničuje,« je povedala Zelenska.

V ukrajinskem pristaniškem mestu Izmajl že poteka projekt psihosocialne pomoči otrokom, ki ga v organizaciji ITF izvaja Slovenska filantropija v sodelovanju z ukrajinsko nevladno organizacijo Živa-ja. Soprog predsednice republike Musar je septembra letos obiskal Izmajl skupaj z direktorjem ITF. Projekt sofinancirata Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in ameriško veleposlaništvo v Ukrajini.

Slovenska humanitarna pomoč Ukrajini bistveno zaostaja za pomočjo v vojaški opremi. V Sloveniji se trenutno nahaja 9600 ukrajinskih beguncev. V Ukrajini je s projekti aktivna Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF).

Aktivnosti ITF nasploh in še posebej v Ukrajini, so v celoti odvisne od donacij, predvsem tujih. Letnega zasedanja Svetovalnega odbora ITF, ki je bilo letos posvečeno humanitarnim potrebam Ukrajine, so se udeležili predstavniki 22 držav donatorjev. ITF je od začetka delovanja leta 1998 do sedaj zbrala več kot pol milijarde dolarjev donacij, v lanskem letu slabih 22 milijonov evrov, v letošnjem letu pa dobrih 7 milijonov evrov.

Slovenska humanitarna pomoč pa bistveno zaostaja za pomočjo v vojaški opremi, katere vrednost se po neuradnih ocenah meri v več sto milijonih evrov. Po javnih podatkih je Slovenija do zdaj poslala Ukrajini 28 tankov M-55S, 35 bojnih vozil pehote M-80A, 20 oklepnih transporterjev Valuk, 20 terenskih vozil HMMWV, 16 lahkih havbic M101s, 200 protiletalskih topov Zastava M55s in M75s, 8000 protitankovskih min ter večje količine pehotnega orožja, streliva, čelad in pogonskega goriva.

Ukrajinsko delegacijo je na vljudnostnem srečanju sprejel tudi predsednik vlade Robert Golob. Gostji je zagotovil, da bo Slovenija nadaljevala s pomočjo Ukrajini, večina sredstev pa da bo šla za humanitarne namene. Golob in Zelenska sta podpisala memorandume o mednarodnem medicinskem partnerstvu med slovenskimi in ukrajinskimi klinikami. Ob tem spomnimo, da je ukrajinski predsednik Zelenski junija letos v Kijevu gostil predsednico republike Natašo Pirc Musar. Takrat ji kljub napovedim ni uspelo podpisati varnostnega sporazuma med Slovenijo in Ukrajino. Rivalstvo med Golobom in Natašo Pirc Musar se je končalo tako, da je omenjeni sporazum poleti v Londonu podpisal premier.

Premier Robert Golob je gostji izrazil globoko obžalovanje zaradi incidenta v NUK.

Namesto zunanje ministrice Tanje Fajon se je s podpredsednico ukrajinske vlade in ministrico za gospodarstvo Julijo Sviridenko, ki v LJubljani spremlja Zelensko, srečala državna sekretarka Melita Gabrič. Ukrajinski strani je predala sporočilo ministrice, da je nadaljnja slovenska pomoč in podpora Ukrajini slovenska dolžnost. Fajonova sicer poziva k miru, ki ga bo Ukrajina sprejela in bo temeljil na ustanovni listini OZN. V Sloveniji se trenutno nahaja 9600 beguncev iz Ukrajine, številka pa zna po oceni slovenskih varnostnih organov v naslednjih mesecih še narasti zaradi intenziviranja ruskih napadov na Ukrajino in njeno elektroenergetsko infrastrukturo.

Čeprav je bil obisk Zelenske varnostno izpeljan kot kot obisk visokega varnostnega tveganja z visoko aktivacijo pripadnikov slovenskih varnostnih služb, pa se je zgodil varnostni incident pri obisku Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), kjer je nek moški na Zelensko kričal, da bo v vojni zmagala Rusija. Zaradi tega nekontroliranega dogodka so kasneje odpovedali obisk fakultete za družbene vede v Ljubljani. Golob je gostji izrazil globoko obžalovanje zaradi incidenta v NUK.