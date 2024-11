Manjši incident med obiskom Zelenske: moški kričal, da bo zmagala Rusija

V Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk), ki jo je danes obiskala soproga ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Olena Zelenska, se je zgodil manjši incident. Oleno Zelensko sta v Nuku sprejela v. d. direktorja te ustanove Marijan Rupert in gostitelj Aleš Musar, na povabilo katerega je Zelenska tudi prišla v Slovenijo.

Ko sta ob prihodu pozdravila soprogo ukrajinskega predsednika in se z njo rokovala, je začel neznani moški glasno vpiti, da bo v vojni med Ukrajino in Rusijo zmagala slednja, in Olensko pozival, naj konča vojno. Policija je moškega pospremila iz stavbe in ga popisala.

Kot je povedal Marijan Rupert – ta vpitja moškega, kot je dejal, sploh ni slišal –, so pred tednom dni prostore Narodne in univerzitetne knjižnice obiskali člani protokola, ki so preverili varnostno tveganje. Ocenili so, da tveganja ni, zato so se odločili, da Nuk lahko ostane odprt za javnost.

Med obiskom Olene Zelenske so v prostor in iz njega hodili študenti in drugi obiskovalci. Novinarji in drugi (razen uradnih fotografov), ki so v Nuku spremljali obisk Olene Zelenske, v čitalnico z njo, Musarjem in Rupertom sicer niso smeli. Soprogo ukrajinskega predsednika je med ogledom Nuka in zapuščine ukrajinskega domoljuba Ivana Boberskega sicer spremljalo več tujih in slovenskih varnostnikov.

Zelenska bi morala po programu za Nukom obiskati Fakulteto za družbene vede ter tam imeti predavanje o spremembah politik v sodobnem svetu, a naj bi ga – na ukrajinskem veleposlaništvu te informacije sicer niso potrdili – po poročanju N1 odpovedala.

Menda naj bi se tam pripravljal protest posameznikov, ki se ne strinjajo z obiskom soproge ukrajinskega predsednika. »Če bo vse potekalo, kot bi moralo, vam obljubimo, da bo to zadnji tak sramotni obisk v naši prestolnici,« so zapisali. Pred fakulteto je bila prisotna policija.

Da v Ljubljani poteka visoki obisk vidne osebnosti, je sicer dajalo slutiti veliko število policijskih in drugih vozil, tudi reševalnega, ki so od hotela Intercontinental na Dunajski peljala proti centru mesta oziroma proti Nuku.