Združenje Manager izpostavlja pomen davčne politike za konkurenčnost podjetij

Priznanje vodenju Telemacha

Adrian Ježina, predsednik poslovodstva Telemacha, je Manager leta 2021. FOTO: Leon Vidic/Delo

Trajnostni razvoj in digitalna preobrazba ter usposobiti ljudi za delovanje v novih razmerah je po besedah predsednice Združenja Managerpravi odgovor na izzive, ki jih je pred vodstva družb postavila pandemija. Politiko pa je opozorila na pomen spodbudne davčne zakonodaje za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pri čemer je obžalovala umik uvedbe socialne kapice iz novega zakonodajnega predloga o debirokratizaciji. Na portoroškem kongresu bodo drevi naziv Manager leta 2021 podelili Adrianu Ježini, prvemu možu Telemacha.»Kot družba vedno znova pademo na izpitu konsenza. Zavedati se moramo, da brez razvojne oziroma socialne kapice in spodbudnejše davčne politike ne bo prišlo do pomembnega izboljšanja poslovnega okolja in konkurenčnosti. Številke nam jasno dajo vedeti, da gremo vzvratno: Slovenija je letos na IMD lestvici konkurenčnosti padla za pet mest, na 40. med 64 državami,« je pojasnila predsednica slovenskega menedžerskega združenja. Njihova ambicija pa je, da bi se Slovenija uvrstila med deset najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje na svetu.Desetletje preteklih kriz, pandemije in nespodbudne prihodnje napovedi zaradi podnebnih sprememb kažejo na to, da bodo stroški ignoriranja teh tveganj bistveno presegali iskanje rešitev, je prek videopovezave opozoril evropski komisar za krizno upravljanje. Omenil je, da bo kar 37 odstotkov od 750 milijard evrov instrumenta #NextGenerationEU namenjenih za zeleni dogovor, 20 odstotkov pa za digitalizacijo.»Slovenija je močna samo toliko, kot je močno njeno gospodarstvo; na tem temelji vse od standarda življenja in socialne varnosti do zdravstva, kulture, šolstva in športa,« pa je dejal gospodarski minister. Dodal je, da bodo do leta 2026 gospodarstvu namenili 427 milijonov evrov, od tega največ za dvig produktivnosti.Upravni odbor združenja je za za naziv Manager leta 2021 izbral, predsednika poslovodstva družbe Telemach. Odločitev so obrazložili z njegovimi dosežki, ki temeljijo na trajnostnih principih in na zelo dobrih poslovnih rezultatih, zaradi katerih je Telemach danes najhitreje rastoči mobilni operater, vodilni ponudnik televizije in fiksnega interneta v Sloveniji.Priznanje Vključi.Vse, ki nagrajuje uravnotežena vodstva, vključevanje in raznolikost, pa so podelili Addiko Bank, ki ima med drugim na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 43 odstotkov menedžerk.Med današnjim in jutrišnjim menedžerskim kongresom v Grand hotelu Bernardin bodo skupaj s Schneider Electric merili porabo električne energije, nato pa bodo po slovenskih istrskih občinah posadili toliko dreves, kolikor emisij ogljikovega dioksida bodo izmerili ter tako poskrbeli za ogljično nevtralen dogodek. Obenem bodo za program Veriga dobrih ljudi zbirali sredstva za pomoč družinam z mladoletnimi otroki, ki živijo v revščini.