Minister bo postavil diagnozo zdravstvu

Danes ob 12. uri bo minister za zdravje tudi javnosti predstavil analizo stanja zdravstvenega sistema, ki jo je predstavljal na koalicijskem vrhu na Brdu in iz vsebine katere je premier Robert Golob sklenil, da je stanje slabše, kot bi si kdo lahko mislil. Tudi v včerajšnji Tarči sta koordinator Levice Luka Mesec in Meira Hot, poslanka SD, dejala, da so bili nad nekaterimi podatki šokirani in da je marsikoga presenetilo, ko so videli, kako denar odteka.

Zdaj se torej z nestrpnostjo pričakuje predstavitev analize, da bo tudi širša javnost izvedela, kaj tako groznega so odkrili.

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je včeraj v Odmevih na TV Slovenija ocenil, da se trenutna situacija ne more primerjati z vrhom epidemije covida-19, ki pa jo je slovensko zdravstvo obvladalo. Sedanja situacija je resna, ni pa nerešljiva, je menil.

V oddaji 24 ur je dodal, da je bilo v predvolilnih razpravah veliko govora o stanju v zdravstvu. »Slišali smo od strank, ki so danes v vladi, da imajo časovnico že pripravljeno. Obljubljali so 30 dni do specialista in še veliko drugih zelo konkretnih obljub je bilo danih. Prevladoval je vtis, da bodo začeli delati že prvi dan. Po sedmih mesecih pa slišimo, da bodo šele naredili časovnico, in kot velik uspeh se prodaja to, da bodo poslanci koalicije podpisali zavezo, da bodo to uresničevali. To je samoumevno. Za uspeh se prodaja prazna škatla.«

Če je škatla res prazna oziroma kakšni so načrti za naprej, bo znano kmalu. Kot je slišati, je analiza, ki bo danes tudi javno objavljena, nastajala v notranjem krogu ministrstva. Podatke so črpali iz baz NIJZ in ZZZS.

»Štejejo podatki, podatke smo težko dobili,« je uvodoma dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

