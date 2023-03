Minister se zahvaljuje sodelujočim v posvetovalnih skupinah

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se danes na Brdu zahvaljuje sodelujočim v posvetovalni skupini in delovnih skupinah pri obvladovanju virusa sas-cov-2.

Kot vemo, je bila posvetovalna skupina za spremljanje gibanja omenjenega virusa 24. februarja letos razpuščena, njen vodja, epidemiolog Mario Fafangel pa je zapustil tudi mesto vodje epidemiološke službe in bo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vpet v delo na drugih nalogah.

Spomnimo. Omenjena posvetovalna skupina je bila ustanovljena 4. julija 2022, ko je virus, glede na dogajanje pred tem, že bistveno izgubil moč. Če je v točki največjega razmaha epidemije – pod prejšnjo vlado – gibanje virusa spremljala, ukrepe pa predlagala peščica ljudi, se je to s prihodom nove oblasti korenito spremenilo. Kljub temu da je bila tedaj epidemija že v zatonu, je Ivan Eržen, tedaj še v. d. strokovnega direktorja na NIJZ, imenoval posvetovalno strokovno skupino, v katero so vključili 11 strokovnjakov (Mario Fafangel, epidemiolog, doc. dr. Alenka Trop Skaza, epidemiologinja, prof. dr. Alojz Ihan, imunolog, doc. dr. Andreja Kukec, sanitarna inženirka, izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, infektologinja, izr. prof. Dan Podjed, antropolog, Rade Pribaković Brinovec, specialist javnega zdravja, doc. dr. Viktorija Tomič, mikrobiologinja, doc. dr. Marta Grgič Vitek, epidemiologinja, Mitja Vrdelja, komunikolog, izr. prof. dr. Janez Žibert, matematik), naštetim strokovnjakom pa so dodali še nadaljnjih deset skupin ljudi za odločanje na posameznih delovnih paketih: koordinacija (12 članov), epidemiološko spremljanje in odzivanje (28 članov), okoljski dejavniki in higiena (devet članov), klinična obravnava in zdravljenje (12 članov), mikrobiološka diagnostika in spremljanje (šest članov), cepljenje proti covidu (17 članov), modeliranje (pet članov), družbeni in komunikacijski vidiki (sedem članov), vzgoja in izobraževanje (11 članov), dolgi covid in duševno zdravje (deset članov).

Pri tem so bili nekateri člani v več skupinah, skupaj pa jih je bilo okoli sto.

Iz zapisnikov sej je razvidno, da so se v sedmih mesecih sestali na 21 sejah in pripravili usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe (faza 1 in faza 2) ter v zaključku februarja na 27 straneh podali predloge in usmeritve za srednje- in dolgoročno vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom sars-cov-2 v Sloveniji.

Ker sta imela očitno iz tega naslova vodilna na NIJZ (generalni direktor Branko Gabrovec in strokovni direktor Ivan Eržen) izjemno veliko dela, jima je svet zavoda pred kratkim potrdil plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate za leto 2022. Za obdobje od 2. julija 2022 pa do konca leta 2022 jima mesečno pripada 20 odstotkov osnovne plače, kar pomeni, da bosta na mesec (če se bo s tem sklepom strinjala tudi vlada) dodatno prejela 828 evrov bruto (Gabrovec) in 796 evrov (Eržen).

Na NIJZ so pojasnili, da pri direktorjih povečani obseg dela izhaja tudi iz opravljanja nalog v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah.

Ob ustanovitvi posvetovalne skupine je bilo napovedano, da bo sodelovanje v njej in vseh delovnih skupinah prostovoljno in neplačano. Sodelovanje zaposlenih na NIJZ in predstavnikov drugih javnih zdravstvenih zavodov pa je del njihovih rednih delovnih nalog.

Kakorkoli, minister bo ob zahvali članom posvetovalne skupine ob 14.15 podal izjavo za javnost