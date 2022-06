Vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ in vodja nove posvetovalne skupine za covid-19 Mario Fafangel je na novinarski konferenci predstavil člane posvetovalne skupine za covid-19. O epidemičnih priporočilih in ukrepih bo skupina tehtala na podlagi treh scenarijev razvoja epidemije covida-19, stališča pa javno objavljala na spletni strani NIJZ.

Skupino bo vodil epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javne bolezni (NIJZ) Mario Fafangel. V njej bosta tudi epidemiologinji Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek pa tudi imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec.

Fafangel je pojasnil, da se bo skupina prvič sestala julija, strateške izsledke pa bodo predstavili v avgustu. Pri tem je napovedal transparentno komunikacijo. Zapisnike sestankov skupine bodo po njegovih besedah javno objavljali na spletni strani NIJZ.

Mario Fafangel. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je poudaril, da vlada in ministrstvo v delovanje posvetovalne skupine ne bosta posegala. »Nikoli ne bomo od skupine zahtevali, da odločitve spreminja preko noči, ampak bodo epidemijo vodili oni,« je pojasnil.

Obveznega cepljenja proti covidu-19 ne bodo uvedli

Člane skupine je imenoval v. d. strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen. Glavna naloga skupine bo po njegovih besedah priprava epidemičnih priporočil, pa tudi njihova komunikacija in razmislek o načinih promocije cepljenja proti covidu-19. Ob tem sta tako Eržen kot Bešič Loredan poudarila, da obveznega cepljenja proti covidu-19 ne bodo uvedli. Ob jedrni posvetovalni skupini bodo posamezni člani vodili tudi delovne skupine, ki bodo pripravljale predloge priporočil za posamezna področja. Delovne skupine bodo med drugim obravnavale področje šolstva, higiene in prezračevanja ter domov starejših.

Kot je pojasnil Fafangel, bo posvetovalna skupina priporočila oblikovala na podlagi treh scenarijev. Po scenariju A bo veljala paleta priporočil, kot velja sedaj; cepljenje proti covidu-19, izolacija, zračenje prostorov, delo na domu in uporaba zaščitnih mask za zašito sebe in drugih. Gre za scenarij, ki bo veljal v primeru širjenja obstoječe koronavirusne različice omikron, ki predstavlja manjše tveganje za hud potek bolezni kot prejšnje različice, tudi zaradi razvite imunosti posameznikov po cepljenju ali preboleli okužbi.

Scenarij B bi pomenil bolj nevarno bolezen covid-19, tveganje za hud potek bolezni bi bilo na ravni prejšnjih različic. V tem primeru bi skupina tehtala o predlogih nekoliko strožjih epidemičnih ukrepov. Scenarij C bi v veljavo stopil v primeru hudega poslabšanja epidemičnih razmer.

Minister za zdravje je že pred časom napovedal, da bo v okviru ministrstva za zdravje delovala skupina za intenzivne postelje. Danes je pojasnil, da bo skupino vodil vodja oddelka za intenzivno terapijo na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb, koordinator pa bo, kot že v času prejšnjih epidemičnih valov, Robert Carotta.

Mario Fafangel, Ivan Eržen in Danijel Bešič Loredan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

20 odstotkov posteljnih kapacitet za covidne bolnike

Skupina bo po ministrovih besedah določila kritične točke zdravstvenega sistema. Cilj je, da maksimalno 20 odstotkov posteljnih kapacitet bolnišnice namenijo za zdravljenje covidnih bolnikov. Če bi številko presegli, bodo skupina pripravila scenarije za ukrepanje, je napovedal.

Vse v pripravo epidemičnih priporočil vpletene institucije in ministrstvo za zdravje bodo okrepljeno sodelovali in komunicirali, je poudaril.

Z uvedbo dvotirnega vodenja NIJZ bo imel glavno besedo pri »strokovnih zadevah« strokovni direktor, je pojasnil Eržen. Direktor NIJZ Milan Krek pri tem po njegovih besedah ne bo imel posebne vloge, bo pa o vsem informiran.

Na vprašanje, kaj je ključna razlika v covidni strategiji, je odgovoril, da so pred tem epidemiologi epidemijo covida-19 na nek način opazovali s strani, vodila pa jo je druga strokovna skupina. Prav tako epidemiologi »niso imeli odprtih kanalov komuniciranja«.