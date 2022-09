Ministrstvo: Kljub zaščiti avtorjev ne obremenjujemo izobraževalnega procesa

Državni zbor je danes sprejel noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah in zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. »Z novelama Slovenija prenaša določbe dveh evropskih direktiv v slovenski pravni red. Na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da s spremembami zagotavljajo višjo varstvo avtorskih pravic, obenem pa ne omejujejo uporabe gradiv v izobraževalne namene. Pavšalno nadomestilo za uporabo gradiv v digitalnem učnem okolju bodo avtorji prejemali šele od 1. septembra 2024. Stroške teh nadomestil pa bo za izobraževalne ustanove, financirane s strani državnega proračuna, krilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Enaka ureditev velja že danes za fotokopiranje tiskanih gradiv v izobraževalne namene,« so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo.

Nova zakona namreč ukinjata možnost proste uporabe avtorskih del za namene ponazoritev pri poučevanju in določbe, opozarjajo v Rektorski konferenci in Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (Kosris). »Doslej so predavatelji v predavalnici lahko dela drugih avtorjev za takšen način uporabljali brezplačno, saj je takšno uporabo zakon opredeljeval kot prosto. Odslej bodo morale izobraževalne ustanove plačevati nadomestila kolektivnim organizacijam,« so opozorili in dodali, da so te določbe v nasprotju s konceptom odprte znanosti, prav tako pa evropski direktivi na tem področju dovoljujeta izjemo, vendar je Slovenija ni uvedla.

Na to so organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja opozarjale že med sprejemanjem zakonov. Kot je pojasnil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, so bili interesi različnih deležnikov izjemno nasprotujoči, »zato smo se po izčrpanju možnosti iskanja skupnih kompromisnih rešitev in časovne stiske pri sprejemu obeh zakonov osredotočili predvsem na prenos vseh določb obeh evropskih direktiv. Sprejeti noveli predstavljata uravnotežene rešitve na področju avtorske zakonodaje ter v največji možni meri upoštevata deležnike na trgu. Se pa zavedamo, da nismo uspeli razrešiti vseh vprašanj, zato po sprejemu obeh zakonov z deležniki načrtujemo nadaljevanje razprave o možnih nadaljnjih izboljšavah avtorske zakonodaje.«

»Prenovljena avtorska zakonodaja kljub zaščiti pravic avtorjev in urejanju nadomestil le-teh, ne zvišuje stroškov izobraževanja, kot je bilo v zadnjih tednih moč brati v različnih medijih. Šole bodo še naprej lahko uporabljale slikovni in besedilni material za dopolnitev razlag učiteljev v učilnicah,« poudarja minister Han. Bodo pa po novem avtorji prejemali nadomestila za uporabo njihovih del pri poučevanju v digitalnih okoljih, in sicer se bo to nadomestilo obračunavalo od 1. septembra 2024 naprej. »Za tiste izobraževalne ustanove, ki so financirane iz državnega proračuna, bo stroške teh nadomestil krilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši, šole in univerze višjih stroškov iz tega naslova ne bodo imeli,« je še dodal minister Han. Na univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah se sicer bojijo, da bi lahko v bodoče prišlo do sprememb zakonodaje in bo plačilo nadomestila padlo neposredno na njih.

Na ministrstvu za gospodarstvo so še dodali, da pomembne novosti uvajajo tudi na področju besedilnega in podatkovnega rudarjenje na spletu, ki se lahko izvaja za komercialne namene ali pa za namene znanstvenega raziskovanja. Konkretno gre za algoritme, ki so bolj zmogljivi od splošnih spletnih brskalnikov in tako dostopajo do več informacij. Takšno rudarjenje bo za namene znanstvenega raziskovanja brezplačno, imetniki pravic pa ga bodo morali omogočiti.