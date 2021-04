Ministrstvo za kulturo se informira na spletu

V nadaljevanju preberite:

Od marca STA omogoča dostop do svojega servisa le tistim ministrstvom in državnim organom, s katerimi so sklenili ločene naročniške pogodbe. Ko smo na vseh ministrstvih preverjali, ali so podpisali pogodbe s STA, se je izrisala slika, da so agenciji ostala zvesta ministrstva, ki jih ne vodijo ministri iz kvote SDS.