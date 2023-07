Mirjam Kline imenovana za namestnico generalnega državnega tožilca

Vlada je danes vrhovno državno tožilko Mirjam Kline imenovala za namestnico generalnega državnega tožilca Draga Škete. Kline je imenovana za obdobje šestih let, mandat namestnice pa bo nastopila prihodnji teden, so po seji vlade sporočili z ministrstva za pravosodje.

Zakon o državnem tožilstvu določa, da ima generalni državni tožilec namestnika, tega pa izmed vrhovnih državnih tožilcev na obrazloženi predlog generalnega državnega tožilca in po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta imenuje vlada za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja, so še dodali na ministrstvu.