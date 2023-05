Mnogim ženskam se zdi, da morajo partnerjevi karieri dati prednost pred svojo

Raziskava Deloitta Ženske na delovnem mestu: globalni pogled, ki so jo že tretje leto zapored izvedli med 5000 ženskami iz desetih držav, kaže izboljšanje. Še vedno pa je veliko, kot pišejo na spletni strani Deloitta ob izsledkih raziskave, možnosti za napredek.

Ključne ugotovitve so, da je stopnja izgorelosti med ženskami manjša, manj žensk se je srečalo z nevključujočim vedenjem in več jih ima dobre izkušnje s hibridnim delom. Vendar pa ženske še naprej nerade govorijo o izzivih, povezanih z njihovim duševnim in osebnim zdravjem na delovnem mestu. Številne ženske nosijo večjo odgovornost za opravljanje gospodinjskih opravil in zdi se jim, da morajo partnerjevi karieri dati prednost pred svojo. V zadnjih 12 mesecih je več žensk po vsem svetu pustilo službo kot leta 2021 in 2020 skupaj, med glavnimi razlogi pa navajajo nefleksibilnost delodajalca oziroma pomanjkanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.

Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo, je komentirala izsledke raziskave: »Pri nekaterih ključnih vprašanjih, kot je podpora duševnemu zdravju, se je stanje poslabšalo. Velika večina vprašanih je povedala, da njihov delodajalec ne izvaja konkretnih korakov, da bi uresničil svoje zaveze glede enakosti spolov. Postavljanje ciljev in uvajanje politik nista dovolj – delodajalci morajo bolj dosledno spodbujati vključujoče in spoštljivo delovno okolje, v katerem so lahko vse ženske uspešne.«

Skoraj šest od desetih (59 odstotkov) žensk je zelo ali izjemno zaskrbljenih zaradi pravic žensk. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jure Eržen/Delo

Stigma in tabu, ko je govor o menstruaciji ali menopavzi

Letos so v poročilu med dejavnike, ki vplivajo na počutje pri delu, vključili tudi hormonska stanja; denimo menstruacijo in menopavzo. Ena od petih žensk navaja, da se sooča s temi simptomi, mnoge pa so povedale, da delajo z bolečinami ali da jim je ob delu nelagodno, za kar je vsaj delno krivo to, da so te teme v družbi še vedno stigmatizirane.

Anketiranke predlagajo, da bi delodajalci lahko bolj podprli ženske s plačanim dopustom ob težavah z menstruacijo ali menopavzo. Manj kot tretjina žensk pravi, da jim delodajalec trenutno nudi plačan dopust ob menstrualnih simptomih, in le ena od petih, da jim nudi plačan dopust zaradi simptomov menopavze.

Hibridna izkušnja se izboljšuje za nekatere

V raziskavi so ženske povedale, da je fleksibilnost dejavnik, ki najbolj vpliva na njihove karierne odločitve in pričakovanja. Kljub temu jih je manj kot četrtina povedalo, da svobodno odločajo o tem, kje in kdaj bodo delale, nefleksibilen delovnik pa navajajo kot enega od treh glavnih razlogov, zakaj so v zadnjem letu pustile službo.

Kot navajajo, obstaja povezava med prilagodljivostjo delodajalcev in lojalnostjo njihovih zaposlenih: dve tretjini žensk, ki jih ima zelo fleksibilno delo, je povedalo, da namerava ostati pri trenutnem delodajalcu več kot tri leta, v primerjavi s samo 19 odstotki žensk, ki te fleksibilnosti nimajo.

Kot opozarjajo, pa mnoge ne izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja fleksibilno delo. 97 odstotkov jih je povedalo, da bi, če bi delodajalce prosile za takšno obliko dela, vplivalo na njihove možnosti za napredovanje, in 95 odstotkov jih meni, da fleksibilnost dela verjetno ne bi zmanjšala njihove delovne obremenitve. Približno tretjina anketirank pri hibridnih oblikah dela pogreša bolj predvidljiv delovni čas in večjo fleksibilnost.

Četudi imajo letos boljše izkušnje s hibridnim delom, še vedno 37 odstotkov žensk poroča, da so se pri hibridnem delu v zadnjem letu počutile izključene. Skoraj tretjina jih pravi, da nimajo dovolj stika z višjim vodstvom. Čeprav je od lani videti napredek, so ti podatki še vedno skrb vzbujajoči.

Duševno zdravje ostaja vprašanje, ki najbolj skrbi anketiranke. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Jure Eržen/Delo

Ženske še vedno opravljajo več gospodinjskih del

Čeprav so zaposlene, anketiranke vseeno nosijo večino odgovornosti za gospodinjska dela. Ta trend je še toliko bolj razširjen pri predstavnicah etničnih manjšin, pri katerih je bolj verjetno, da bodo opravljale večino gospodinjskih del. Več kot tretjina vprašanih pravi, da čutijo, da morajo postaviti partnerjevo kariero pred svojo. Večkrat zato, ker partner zasluži več.

Slabo duševno zdravje

Duševno zdravje ostaja vprašanje, ki najbolj skrbi anketiranke. Čeprav se je duševno počutje zaposlenih žensk izboljšalo glede na lani in manj žensk poroča, da se počutijo izčrpane (28 odstotkov, lani 46), jih je le 37 odstotkov povedalo, da se ne znajo odklopiti od dela; kar je malce manj kot lani.

Duševno zdravje na delovnem mestu pa je še vedno stigmatizirano, saj le četrtina anketirank brez zadržkov govori o njem, kar je znaten padec z lanskih 43 odstotkov. Veliko žensk tudi meni, da jim delodajalec ne nudi zadostne podpore pri skrbi za duševno zdravje.

Skoraj šestdeset odstotkov zelo zaskrbljenih zaradi pravic žensk

Poleg teh izzivov na ženske vplivajo tudi širša družbena vprašanja. Skoraj šest od desetih (59 odstotkov) žensk je zelo ali izjemno zaskrbljenih zaradi pravic žensk, tem pa sledijo finančna varnost (58 odstotkov), duševno in telesno zdravje (oboje po 56 odstotkov) in osebna varnost (54 odstotkov), ženske LGBT+ so pogosteje zaskrbljene zaradi pravic žensk, predstavnice etničnih manjšin pa zaradi svoje finančne varnosti.

V raziskavi so ženske povedale, da je fleksibilnost dejavnik, ki najbolj vpliva na njihove karierne odločitve in pričakovanja. FOTO: Shutterstock

Več kot štiri od desetih žensk poročajo o nadlegovanju in/ali mikroagresijah. Čeprav je to manj kot lani, so te številke še vedno veliko previsoke, in več kot polovica žensk, ki so te oblike vedenja doživele, tega ni hotelo prijaviti delodajalcu. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da so ženske LGBT+ (76 odstotkov) in pripadnice etničnih manjšin (53 odstotkov) v zadnjih 12 mesecih doživele več nevključujočega vedenja.

Deloittova raziskava, kot navajajo, je že tretje leto opredelila skupino »vodij« na področju enakosti spolov, ki jim je po mnenju anketirank uspelo ustvariti resnično vključujoče okolje, ki podpira njihovo kariero in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter spodbuja vključenost.

Ženske, zaposlene pri teh vodjih, so pri delu bolj angažirane in se počutijo bolje. Čutijo večjo podporo delodajalca, imajo boljše izkušnje s hibridnim delom, počutijo se bolj povezane z delodajalcem in so veliko bolj motivirane in produktivne pri delu. Ženskam, ki delajo za te organizacije, je skupno troje: delodajalcu brez zadržkov poročajo o nevključujočem vedenju, imajo občutek, da jih delodajalec podpira pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ter menijo, da njihova kariera napreduje tako hitro, kot si želijo.