Pisarna, kavč ali morda tropski otok?

»Zanima me, a je še kdo tak, za katerega je delo od doma kot mana z neba? Mogoče dve uri na dan efektivnega dela, ostalo malo poležavam, delam kaj pri hiši ... Pogruntali me pa še v celem letu niso. Upam, da tole traja in traja …« To je le eden od zapisov pregovorno pridnih Slovencev na enem od priljubljenih forumov pod Alpami. Naslov teme? Ne da se mi delat' od doma. Mnogi so v preteklem letu in pol zaradi epidemije covida-19 pisarno zamenjali za domačo kuhinjo in dnevno sobo. Kako uspešen in učinkovit je bil ta eksperiment, bodo pokazale prihodnje analize, gotovo pa bo pandemija pospešila tudi spremembe na trgu dela.