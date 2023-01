Moj otrok je problematičen, popravite ga!

V nadaljevanju preberite:

Šola se spopada z vrsto zahtevnih specifičnih izzivov. Šolniki, meni sogovornica, so pogosto preobremenjeni, spoprijemajo se s številnimi zahtevami, tako v šolskem sistemu, ki je vedno bolj zahteven, kot staršev, ki so prav tako vedno bolj zahtevni in vse bolj ozaveščeni – predvsem glede svojih pravic in pravic otrok. Šole se vsekakor morajo odzivati na nasilje in ga ne podcenjevati, je prepričana dr. Tjaša M. Kos. Že ozaveščanje, pogovor o teh vsebinah, nedopuščanje različnih oblik nasilja, od fizičnega do psihičnega, od verbalnega do spletnega, so po njenem pomembna izhodišča, prav tako odzivnost šole in zaupanje staršev. »Ključno je, da prenehamo iskati krivce, ampak se zavemo, da smo po svoje vsi žrtve časa, v katerem živimo. Ta postavlja pred nas in naše otroke številne izzive,« pravi sogovornica, rekoč, da nihče ni proti drugemu – starši proti šoli ali otroci proti sistemu: »Sistem smo ustvarili po najboljših močeh, da bi nas in naše otroke podprl pri razvoju v zrele, odgovorne, produktivne in človekoljubne državljane. Včasih sistem ne deluje najbolje in ne dohaja hitrih sprememb, ki so značilne za naš čas. Zato je pomembno, da vsi stopimo skupaj, šolniki, starši, svetovalni delavci, pedopsihiatri, in podpremo otroke in njihove družine v prizadevanjih, kako čim bolj konstruktivno obvladati izzive, ki jih prinaša sodobni svet.«