Vsakršno nasilje v družbi se kaže pri otrocih

V nadaljevanju preberite:

Večina otrok in mladostnikov se je veselila začetka šolskega leta, da bodo v šoli skupaj, v živo. Nekateri pa si zelo želijo, da bi šola na daljavo trajala večno. Ker je njihov sošolec nasilen, ker se iz njih norčujejo, ker so vse sošolke eno samo izločile, da obračunavanj na spletu sploh ne omenjamo. Strokovnjaki se strinjajo, da družba ne sme gledati stran, velikokrat pa smo za to stanje odgovorni prav odrasli.



»Beg od doma, samopoškodovanje, grozeče in samodestruktivne objave na spletnih omrežjih, nasilna dejanja v šolah, združevanje v skupine z namenom nasilnega obračunavanja – vse to, in še bi lahko naštevali, je značilno za mlade, ki ne znajo, zmorejo, nočejo reševati stiske na konstruktiven način in brez nasilja,« so zapisali na policiji in dodali, da je prav to eden od razlogov, da so skupaj z ministrstvom za izobraževanje ter drugimi pristojnimi institucijami sistematično in sistemsko pristopili k obravnavi medvrstniškega nasilja.



Policija in strokovnjaki iz vzgoje in izobraževanja pa opozarjajo, da je ključna preventiva in da moramo pri reševanju medvrstniškega nasilja začeti pri sebi. Vse, kar počnemo odrasli, kar dela družba, odseva tudi v ravnanju otrok in mladostnikov. »Velikokrat odrasli, tudi učitelji, sploh ne prepoznajo, kaj je nasilje. Kot da je način komuniciranja, ki smo mu dandanes velikokrat priča, normalen. Če se nihče ne odzove, je to za otroke, ki vse to spremljajo, povratna informacija, da je to družbeno priznano,« pravi ravnateljica celjske Osnovne šole Lava Marijana Kolenko.