Na dobrodelni dražbi fotografije in športni dresi za poplavljene Črnjane

Med lansko avgustovsko ujmo, bilo je 4. avgusta, ko so se nad Slovenijo zgrnili deževje in poplave, kakršnih v sto letih ne pomnimo, je bila med najhuje prizadetimi območji tudi Črna na Koroškem. Ob prvi obletnici povodnji in pod častnim pokroviteljstvom nekdanjega predsednika Boruta Pahorja bo v soboto, 21. septembra, v Črni organizirana dobrodelna dražba.

Na dražbi, ki se bo začela ob 18. uri v kulturnem domu Črna na Koroškem, bodo fotografije lanskih poplav in dogodkov po njih, ki so jih prispevali priznani fotoreporterji slovenskih medijskih hiš, med njimi bodo tudi fotografije Delovih fotografov Jožeta Suhadolnika in Voranca Vogla.

Črna na Koroškem po ujmi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prav tako pa tudi nekaj drugih predmetov, predvsem dresov slovenskih športnikov, ki so jih le-ti namenili za dražbo. S fotografijami in drugimi poklonjenimi predmeti bodo poskušali zbrati čim več finančnih sredstev za ljudi, ki so se ob lanskih in tudi letošnjih ujmah znašli v težavah.

Drese oziroma športna oblačila s podpisi za dražbo so podarili Luka Dončić, Goran Dragić, Janja Garnbret, Tine Urnaut, Anže Kopitar, nogometni reprezentanti na dresu NZS, hlačke Benjamina Šeška ob hat-tricku s tekme v Stožicah, kapetanski trak golmana Jana Oblaka, dres Olimpijskega komiteja Slovenije s podpisi vseh olimpijcev v Parizu, nogometna žoga s podpisi svetovnih nogometnih zvezd z lanskega dobrodelnega dogodka za pomoč po poplavah v Stožicah, dres kolesarskega šampiona Primoža Rogliča …

Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Dogodka se bo ob častnem pokrovitelju Pahorju udeležil tudi Sandi Curk, prejemnik nagrade državljan Evrope. Županja Črne Romana Lesjak se, kot je zapisala v vabilu na dražbo, veseli »udeležbe in odprtih src«.