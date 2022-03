Na kurilno olje je treba čakati tudi mesec dni

Strah, da bo ruski napad na Ukrajino vplival na zaloge in cene energentov pri nas, se uresničuje že po dobrih dveh tednih. Pred dnevi sta se podražila bencin in dizelsko gorivo, zgodba se ponavlja s kurilnim oljem. Rok dostave je tudi mesec dni, pri nekaterih dobaviteljih ga je celo že zmanjkalo. Cene veljajo na dan dostave. Edina olajševalna okoliščina je, da smo na pragu toplejšega dela leta …

Pri posameznih dobaviteljih je v »čakalni vrsti« za kurilno olje tudi do 280 naročnikov, kar lahko pomeni tudi, da si ljudje delajo zaloge že za prihodnjo ogrevalno sezono. Poklicali smo nekaj podjetij, ki dostavljajo energent po državi. Spomnimo, da je zadnja regulirana cena kurilnega olja 1,018 evra za liter in da se cene spreminjajo vsak drugi torek. Tako bi bila 15. marca cena za liter po izračunu Mojih financ lahko tudi blizu 1,3 evra. Vlada se je novembra lani, še pred kurilno sezono, zaradi naraščajočih cen spet odločila regulirati cene kurilnega olja, februarja letos pa je do konca aprila znižala tudi trošarine - ne le za kurilno olje, temveč tudi za neosvinčeni bencin, dizel, in zemeljski plin za ogrevanje. A cene energentov niso padle, saj je pri ceni goriva poleg trošarin in davkov ter marže pomembna cena surovine.

Močno povečano povpraševanje na OMV

Povpraševanje po kurilnem olju se je te dni močno povečalo, pravijo na OMV Slovenija. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters

Da se je »v zadnjem obdobju povpraševanje po kurilnem olju močno povečalo«, so potrdili na sedežu OMV Slovenija v Kopru. Povedali so, da prodajo kurilnega olja na dom izvajajo izključno prek pooblaščenih prodajalcev, ki samostojno določajo pogoje prodaje, plačila in dostave. Poleg tega prodajajo kurilno olje OMV Futur Plus tudi na nekaj izbranih bencinskih servisih svoje maloprodajne mreže. Aktualna cena je 1,018 in velja od 1. marca.

Pri Petrolu odgovorov nismo dočakali. So pa strankam iz Zasavja, ki so olje naročile v začetku tedna, kot smo izvedeli, obljubili »najhitrejšo dostavo« - šele za 31. marec. V mariborskem podjetju Horizont je ta rok še daljši - 4. april.

V družbi Halo olje z Dola pri Ljubljani že na spletni strani uporabnike obveščajo, da je »zaradi trenutnih razmer in velikega povpraševanja čas dostave dva do tri tedne«. Svojim strankam, ki so olje naročile v tem tednu in so jim dobavo obljubili ter potrdili za prihodnji teden, pa zdaj javljajo, da so »zaradi trenutnih razmer ostali brez dobavljivosti«. Naročila bodo morali prestaviti na čas po 15. marcu, dodajajo skupaj z opravičilom, veljal pa bo tudi novi cenik.

1,3 evra namesto dosedanjih 1,018 evra bi lahko po nekaterih izračunih že v torek stalo kurilno olje

Pri grosupeljski Logo Energiji, ki kurilno olje dostavlja na Dolenjsko, na območje Celja z okolico, Murske Sobote, pa tudi po osrednji Sloveniji in na Gorenjsko, so nam pojasnili, da bo na olje »en mesec gotovo treba čakati«.

Cene bencina in dizelskega goriva so v teh dneh že rekordno visoko. Do kam bodo skočile cene kurilnega olja? FOTO: Voranc Vogel

O podobni »usodi« smo izvedeli tudi pri dostavljavcu kurilnega olja za Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, ki je doslej oglaševal, da olje dostavi v enem dnevu. Včeraj ga žal tudi naročiti ni bilo mogoče, ker »olja nimamo, ga je zmanjkalo celo dobavitelju«. Že tisti, ki so ga naročili pred tremi tedni, so na dostavo čakali tri tedne. V ponedeljek bodo razvozili še zadnje litre … Kaj pa potem? »Pokličite prihodnji teden, bomo več vedeli,« so dejali.