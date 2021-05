Na mizi predlog stroke o postopnem odprtju kulturnih ustanov

7.09 Vlada danes predvidoma o podaljšanju epidemije

Vlada bo na današnji seji obravnavala aktualne epidemiološke razmere. Predvidoma bo odločala o podaljšanju epidemije covida-19, pa tudi o sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb skladno z rumeno fazo načrta. Med drugim naj bi na mizi imela predlog strokovne svetovalne skupine za covid-19 o postopnem odpiranju kulturnih ustanov.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je v Sloveniji glede na zadnje epidemiološke podatke padlo na 549, število hospitaliziranih covidnih bolnikov pa na 477. To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za rumeno fazo sproščanja epidemioloških ukrepov.To bo vlada pred današnjo sejo še pretresala s svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki bo glede na napovedi predlagala rahljanje ukrepov.Skladno z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije je v rumeni fazi sicer predvideno sproščanje turističnih nastanitev ter odprtje srednjih šol in fakultet brez omejitev.Svetovalna skupina pa je že v ponedeljek razpravljala o postopnem odpiranju kulturnih ustanov. Vodja skupine Mateja Logar je za, da sproščanje v kulturi načeloma podpirajo, a ob upoštevanju določenih priporočil, kot na primer veljajo za turistične delavce in gostince.Minister za notranje zadevepa je napovedal, da bo vladi predlagal sprostitev omejitve zbiranja, in sicer z 10 na 25 udeležencev. Prav tako bo predlagal, da testiranje dvolastnikov, šolnikov, učencev in ostalih, ki dnevno prehajajo zahodno mejo, ne bi bilo več obvezno.Pričakovati je tudi odločanje o podaljšanju epidemije. Tridesetdnevna epidemija, ki jo je vlada z odlokom podaljšala 17. aprila, se namreč izteče v nedeljo. Svetovalna skupina je sicer že minuli teden predlagala podaljšanje epidemije, pogoji za to pa so še vedno izpolnjeni.