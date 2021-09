Na novi vodovod priključili 16.000 ljudi

Zagotovljena stabilna preskrba

Pet občin od Dravograda ob meji z Avstrijo do Podvelke končuje 50-milijonsko naložbo v boljšo preskrbo s pitno vodo. Pred petimi leti so se zanjo odločili zaradi dotrajanosti vodovodnih sistemov ter usihanja številnih vodnih virov zaradi podnebnih sprememb.Z novim sistemom so pridobili nekaj več kot 100.000 metrov cevovodov, 15 vodohranov, štiri črpališča, 14 prečrpališč, osem hidropostaj in nadzorni center v industrijski coni v Radljah ob Dravi, ki ga bo upravljalo tamkajšnje javno komunalno podjetje. Na omrežje so na novo priključili 16.000 prebivalcev, v prihodnje pa jih bodo lahko še več, če bodo ljudje ob trasi vodovoda to želeli.Naložbo, za katero so pridobili 30 milijonov evrov evropskih sredstev, podprla pa jo je tudi država, so začeli uresničevati leta 2016. Po načrtih naj bi jo končali v dveh letih in pol, a se to ni zgodilo. Županja občine Dravograd Marijana Cigala je povedala, da so podaljšanju projekta botrovali zahtevnost naložbe, različni pogledi in razhajanja partnerjev v projektu ter epidemija covida-19, zaradi katere so nastale težave pri dobavi materialov in obolelosti delavcev na terenu. Občina Dravograd, ki je imela največ težav pri preskrbi z vodo, je pridobila 37.800 metrov cevovodov, štiri vodohrane, osem hidropostaj in tri prečrpališča, nadgradili pa so tudi črpališče na Črneškem polju.V Vuzenici so se za sodelovanje pri naložbi odločili, da bi obnovili več kot 60 let star vodovodni sistem in kljub samozadostnosti pri preskrbi z vodo dolgoročno omogočili stabilno preskrbo. »Kaže, da nam bodo lastni vodni viri usahnili. Skupni vodovodni sistem bo v tem primeru prek novega vodohrana Na klancu preskrbel z vodo celotno območje,« je napovedal župan Franjo Golob.Vodovodni sistem so posodobili in nadgradili tudi v občini Radlje ob Dravi, od koder ga bodo vodili. Župan Alan Bukovnik: »Operater bo vsak trenutek lahko izvajal kontrolo nad količino vode v posameznem vodohranu. Ob pomanjkanju v kateri izmed celic se bo aktiviralo črpanje iz celic, kjer bo vode dovolj. Na razpolago so tudi električni agregati za primer izpada električne energije.«Veliko zapletov in negodovanj je bilo zaradi odločitve občine Muta, da bodo pili vodo iz hribovskih izvirov in ne iz črpališča ob Dravi, kot je bilo predvideno v projektu. Eden od virov pitne vode je v sosednji Avstriji, na območju v lasti avstrijskega gozdarskega veleposestnika Gerharda Staudacherja. Podpisal je pogodbo, ki občini Muta za nedoločen čas daje pravico do koriščenja vodnega vira v količini do pet litrov na sekundo, kar presega dnevne potrebe občine. Župan Mute Mirko Vošner trdi, da je to precedenčni primer na celotni meddržavni meji med Slovenijo in Avstrijo.