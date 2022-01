Na Postojnskem medvedka napadla lovca

Na območju med hriboma Baba in Mali Javornik je danes dopoldne medvedka napadla moškega, so sporočili s policijske uprave Koper.

Napad se je zgodil med lovskim pogonom na tem območju, žrtev je 63-letni lovec. Odpeljali so ga v zdravstveni dom Postojna, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno roko, poškodovana rebra in več ran na hrbtu.

Ugotovljeno je bilo, da ga je napadla medvedka, ki ima dva mladiča.

Ker je na tem območju veliko pohodnikov, na koprski policijski postaji opozarjamo na previdnost.