Na primorski avtocesti 20-kilometrski zastoj

Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med izvozom in uvozom Vrhnika zaprta proti Kopru. Proti Ljubljani je pred Vrhniko zaprt prehitevalni pas.



Iz smeri Ljubljane zastoj sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico, torej je dolg približno dvajset kilometrov. Iz smeri Kopra zastoj sega do Unca.



»Vozniki naj med ustavljenima kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila! Obvoz proti Kopru je možen po vzporedni cesti med Brezovico in Vrhniko, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhniko. Tudi na obvoznih cestah že nastajajo zastoji. Za voznike, ujete v zastoju proti Kopru, je obvoz možen preko priključka Vrhnika. Avtocesto naj zapustijo na izvozu Vrhnika in se ponovno vključijo na uvozu Vrhnika,« so zapisali na Promet.si.

