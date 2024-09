Sistemsko zanemarjanje romskih otrok

V nadaljevanju preberite:

Številni občani na Dolenjskem, Kočevsko-Ribniškem, v Posavju in Beli krajini so poleg kraj in fizičnih napadov v zadnjih letih priče vse bolj drznim napadom na policiste in fizičnemu obračunavanju med šolarji. Medtem ko predstavniki države razmišljajo in se pogovarjajo, kaj storiti, se situacija v lokalnih okoljih vsak dan poslabšuje.

Gre za problematiko, ki se v največji meri odraža v romski skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. Pogosto se pojavljata dve navedbi: »Kako zmanjšati napetost med Romi in večinskim prebivalstvom?« In: »Če bi izvedli enake ukrepe kot v severovzhodni Sloveniji, bi imeli urejena naselja in normalne odnose med Romi in večinskim prebivalstvom tudi v jugovzhodni Sloveniji.« Ti navedbi kažeta na popolno nerazumevanje vzrokov in napačno analizo sedanje problematike.

Po enem letu se paket županskih zakonodajnih sprememb, nadgrajen s predlogom sprememb zakona o osnovni šoli, vrača pred poslance. Ali bodo koalicijski poslanci eno leto bliže volitvam, ob zavedanju lanske neuresničene zaveze pri zavrnitvi konkretnih (in do danes še ne izboljšanih ali preseženih) predlogov, še naprej ohranjali sistematično zanemarjanje otrok? Z izgovori o nestrpnosti večinskega prebivalstva in sklicevanjem na romsko prekmursko situacijo dokazujejo popolno odsotnost uvida v dejansko stanje. V zadnjem letu brez ukrepanja se je populacija sistemsko zanemarjenih otrok povečala za nadaljnjih 400 novorojenih.

Neukrepanje je nerazumljivo, nesprejemljivo in kruto.