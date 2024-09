Župan Macedoni: Romi so sami sebi največja grožnja

Župani štirih občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na skupni novinarski konferenci po nedeljskem streljanju v novomeškem romskem naselju Šmihel vladi sporočili, da je čas za ukrepanje. Novomeški župan Gregor Macedoni si ne želi, da bi bili šele tragični dogodki tisti, ki bodo odgovorne končno premaknili pri zatiskanju oči.

Macedoni je obžaloval nedeljski dogodek v Šmihelu, predvsem to, da je bil v njem ranjen otrok. Dogodek po njegovi oceni kaže na to, da so Romi sami sebi največja grožnja, zato pa je najbolj odgovorna država, ker ne ukrepa, je dejal.

Dogodek po njegovih besedah tudi kaže, »da floskule, da gre za nestrpnost med večinskim prebivalstvom in Romi«, ne držijo, zato je odgovorne pozval k resnemu ukrepanju: »Želim si, da si vsi v Sloveniji nalijemo čistega vina, da samo z nekaj terenskimi obiski visokih vladnih predstavnikov, ki bodo skušali pomiriti vzdušje, problematika, ki ima veliko bolj globoke, sistemske vzroke, ne bo odpravljena,« je dejal. Izrazil je upanje, da se odgovornih ne bodo premaknili šele ob morebitnih bolj tragičnih dogodkih, do katerih lahko pride.

Kočevski podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Gregor Košir obžaluje, da se morajo župani občin, v katerih živijo Romi, zbirati vedno takrat, ko gredo zadeve že čez rob. Zagotovil je, da bodo občine pri reševanju romskih vprašanj opravile svoje naloge, predvsem še dodatno pritiskale, da bodo romski otroci obiskovali šole in skozi socialna podjetja pomagale pri zaposlovanju romske populacije, »vendar pa je treba najprej urediti osnovni varnostni položaj«.

V ta namen je treba po njegovi oceni nujno spremeniti zakonodajo, zato je apeliral na notranjega ministra in ministrico na pravosodje, da po hitrem postopku preučita, katere spremembe bi bile potrebne. Nujno je treba nasloviti predvsem bagatelno krajo, opraviti razpravo o tem, ali je socialna pomoč res nedotakljiva tudi za kršitelje zakonov, ter povečati pooblastila policiji. »To so tri ključne zadeve, ki jih moramo rešiti, če želimo, da prime kakršen koli integracijski ukrep,« je pozval.

Tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek je prepričan, da bi morala policija dobiti večja pooblastila. Tudi v Posavju se po besedah brežiškega župana Ivana Molana razmere ne izboljšujejo, čeprav sta tako krška kot brežiška občina veliko vložili v komunalno opremljenost romskih naselij.

Zagotovil je, da bodo občine še naprej opravljale svoje naloge, bo pa morala svoje narediti predvsem država, ki je zadolžena tako za sistem vzgoje in izobraževanja kot trg dela. Vlado in pristojna ministrstva je tudi on pozval, naj opravijo svojo nalogo, sicer pa naj odstopijo. Z neukrepanjem namreč delajo škodo vsem, predvsem pa tistim Romom, ki se trudijo živeti po zakonih. »Prišli smo namreč v obdobje, ko se občani bojijo Romov, tudi tistih, ki pridejo z dobrimi nameni, in s tem ne pomagamo romski skupnosti, ampak ji delamo škodo. Upam, da bodo to enkrat spoznali predvsem v parlamentu, kjer si še vedno zatiskajo oči,« je opozoril.

V romskem naselju Šmihel v Novem mestu je namreč v nedeljo prišlo do streljanja, v katerem je bil ranjen otrok, ki pa po zadnjih podatkih ni v življenjski nevarnosti. Nato je zagorela še hiša 51-letnega strelca, ki so jo kot povračilni ukrep zažgali ostali prebivalci naselja. Strelca je policija ujela in pridržala.