Na Štajerskem grozi hudo neurje s točo

Popoldne in zvečer so predvsem na severovzhodu Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Ozračje se bo v prvi polovici noči umirilo.Po podatkih urada za meteorologijo pri Arsu je na jugu avstrijske Štajerske nastala močna nevihtna celica, ki se pomika proti severovzhodni Sloveniji. Radarska odbojnost presega vrednost, ki nakazuje pojav močnega naliva, sunkov vetra in tudi toče.Vse do vključno ponedeljka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, še opozarjajo na agenciji.