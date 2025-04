Nadaljnja faza radikalizacije Janeza Janše v Izraelu

Mednarodna konferenca o antisemitizmu, ki je prejšnji teden potekala v Izraelu, odmeva zaradi udeležbe cvetobera evropskih politikov s skrajne desnice. Več udeležencev s tega pola je udeležbo sicer odpovedalo, ne pa predsednik SDS Janez Janša, ki svojo udeležbo brani izključno z ideološkimi razlogi. Janša se je konference udeležil v kontekstu poslabšanja slovenskih odnosov z Izraelom po priznanju Palestine.

Na konferenci o antisemitizmu prejšnji teden je izraelski premier Benjamin Netanjahu govoril o vzponu antisemitizma v Evropi. Po njegovem mnenju Evropi grozi, da se antisemitizem širi brez nadzora, podobno kot v letih pred nacističnim holokavstom, usoda svobodnih družb pa da je odvisna od pripravljenosti za boj proti antisemitizmu.

Med udeleženci dogodka je bil Jordan Bardella, vodja francoskega Narodnega zbora, katerega pokojni ustanovitelj Jean-Marie le Pen je zanikal holokavst in veljal za antisemita. Konference sta se udeležila tudi predstavnica madžarske stranke Fidesz Kinga Gal in predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za katerega je BiH razpisala mednarodno tiralico. Zaradi udeležbe predstavnikov evropske desnice je več judovskih voditeljev in drugih visokih gostov odpovedalo udeležbo. Udeležbo je po poročanju britanskega BBC zavrnil celo izraelski predsednik Jicak Herzog, ki je organiziral ločen dogodek z judovskimi voditelji.

Med govorci na konferenci je bil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je govoril o boju proti antisemitizmu in zavezništvu med radikalnim islamom in skrajno levico v zahodnih družbah. S tem je le ponovil ideološko tezo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja. Svoja radikalizirana skrajna stališča je Janša po vrnitvi iz Izraela vnovič manifestiral v obrambo obsodbe skrajne desničarke Marine Le Pen, ko je zapisal, da »odločno nasprotuje uporabi sodstva kot orožja proti političnim tekmecem«.

Janša, ki se kot opozicijski lider ni mudil prvič v Izraelu v zadnjem času, je pojasnil, da naj bi stroške njegove udeležbe na konferenci verjetno krilo izraelsko ministrstvo za diasporo. »Gotovo pa stroškov konference niso krili slovenski davkoplačevalci, ki prisilno plačujejo prispevek za RTV Slovenija, ali vlada Roberta Goloba, ki sicer bogato financira Hamas, s katerim seveda Slovenija za razliko od Izraela, nima nobene blagovne menjave,« se je v svojem slogu odzval Janša.

Nekateri slovenski mediji so ugibali, da je Janšev obisk izraelskega shoda skrajnih desničarjev povezan z dostopom do izraelske programske opreme za vohunjenje Pegasus. Sogovorniki iz varnostnega okolja v Sloveniji pravijo, da je uporaba posebnih oblik pridobivanja podatkov o političnih nasprotnikih, med katere lahko uvrščamo tudi Pegasus – poleg nekaterih drugih vohunskih programov – zelo draga, in da Izrael te opreme ne prodaja komurkoli. Sogovorniki tudi opozarjajo, da pridobivanje podatkov, kot je možno s Pegasusom, po slovenski zakonodaji ni dovoljeno.