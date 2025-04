Viktor Orbán: Je suis Marine, Bardella napoveduje boj do konca

Včerajšnja obsodba francoske desničarske političarke Marin Le Pen zaradi zaposlovanja fiktivnih asistentov in zlorabe evropskih sredstev je sprožila močan pretres na evropski desnici, oglasili pa so se tudi Rusi in Američani.

Za političarko, katere stranka Nacionalni zbor (RN; nekdanja Nacionalna fronta) je presenetila z zmago na evropskih volitvah v Franciji in ki so ji obeti za prihodnje predsedniške volitve lepo kazali, so štiri leta zaporne kazni (od tega dve v zaporu, dve pa pogojno z elektronsko zapestnico), 100.000 evrov denarne kazni in petletna prepoved kandidiranja na volitvah velik udarec, z desničarskimi kolegi od vsepovsod pa so si edini, da gre za zaroto sistema in ogrožanje demokracije.

Njen mlajši kolega, »levji mladiček« Jordan Bardella, evropski poslanec in od leta 2022 formalni predsednik RN, je tako na X zapisal, da je z razsodbo obglavljena francoska demokracija. Z današnjim dnem je napovedal začetek kampanje v podporo Marine Le Pen in za rešitev demokracije ter pozval k mobilizaciji; v jutranjem TV-intervjuju za C News je bil oster tako do oblasti, ki se v Franciji »druga za drugo vrstijo že trideset let«, kot do pravosodnega sistema. »Sodili so ji brutalno in nasilno, pripravljeni so storiti vse, da nam preprečijo prihod na oblast,« je vodja stranke RN še povedal za radio Europe 1. »Najmanj, kar ji dolgujem, je nadaljevanje boja do konca,« je še napovedal.

Možno je, da se 29-letnemu Jordanu Bardelli zdaj obeta predsedniška kandidatura. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Madžarski premier Viktor Orbán se je na obsodbo odzval s tvitom v slogu solidarnosti s satiričnim tednikom Je suis Charlie, ko je bil leta 2015 tarča terorističnega napada: »Je suis Marine,« je zapisal (Jaz sem Marine.).

Podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini je med drugim dejal, da »tisti, ki se bojijo sodbe volivcev, pogosto iščejo potrditev na sodiščih,« ter dodal, da se želijo z obsodbo znebiti Marine Le Pen.

Njegova rivalka in italijanska premierka Giorgia Meloni je po navedbah Le Monda za Il Messagero dejala, da zadeve ne pozna, je pa vsakršna obsodba vodje velike stranke škoda za državljane, ki jih prikrajša za zastopnika.

Nizozemski politik Geert Wilders je izrazil upanje, da bo sodišče ugodilo njeni pritožbi in bo postala naslednja francoska predsednica.

Podporo je dobila tudi iz Slovenije, izrekel ji jo je prvak SDS Janez Janša. »Nismo iz istega političnega tabora kot Marine Le Pen, a kljub temu ostro nasprotujemo uporabi sodstva kot orožja proti političnim tekmecem. To ne meče le slabe luči na vladavino prava, ampak neposredno spodkopava samo bistvo demokracije.« Svoje mnenje je podkrepil s (po)objavami na omrežju X.

Prav tako je glas povzdignil tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dimitrij Peskov, rekoč, da gre za kršitev demokratičnih norm; ameriški predsednik Donald Trump pa je njen položaj primerjal z razmerami v ZDA. Tudi sam se je znašel sredi sodnih bitk, a mu je kljub temu uspelo kandidirati na zadnjih predsedniških volitvah in zmagati. Vpletenim v procese je napovedal maščevanje.

Tudi v Franciji se zna zgoditi, da se bodo ljudje postavili na stran Nacionalnega zbora, ki je z obsodbo Marine Le Pen dobil asa v rokav – položaj žrtve, ki mu bo koristil pri manipulaciji volivcev v prepričanje, da odločitev sodišča posredno škodi tudi njim.