Salah Abdel Šafi je veleposlanik Palestine v Avstriji. Kot veleposlanik je akreditiran tudi za Slovenijo in Hrvaško. Pogovarjala sva se o novem poglavju izraelskega genocida, o povojni Gazi, o nerešenem palestinskem vprašanju, o glasni tišini mednarodne skupnosti in izgubljanju Evropske unije v času razpadanja starega in (pospešenega) oblikovanja novega svetovnega (ne)reda.