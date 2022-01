Druga cepilna akcija manj uspešna, kot so upali na vladi

Druga cepilna akcija, ki je od četrtka do sobote potekala v zdravstvenih domovih, nekaterih bolnišnicah za covid-19 in mobilnih cepilnih enotah po državi, gotovo ne bo tako uspešna, kot so upali in želeli na vladi in v zdravstvu. Čeprav uradnih podatkov o rezultatih cepljenja še ni, je že zdaj jasno, da se je največ Slovencev cepilo s poživitvenim odmerkom. Na ministrstvu za zdravje so z odzivom prebivalcev v akciji zadovoljni.

Cilj akcije je bilo precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. »Vsakdo šteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem lani.« Tako je ob predstavitvi akcije množičnega cepljenja po državi poudaril minister za zdravje Janez Poklukar.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo v soboto po Sloveniji polno cepljenih 762 oseb, s prvim odmerkom 549 ljudi, s poživitvenim odmerkom pa 8092 ljudi. Čeprav je po besedah ministra Poklukarja cilj več kot 80-odstotna precepljenost prebivalstva, pa tega še kar nekaj časa ne bomo dosegli. S spletne strani Sledilnika je namreč mogoče razbrati, da je bilo do sobote polno cepljenih 57,1 odstotka oziroma 1.203.464 Slovencev.

Delež novih okužb še raste

In tudi z cepilnimi akcijami, kakršna je bila minuli teden, lahko sklepamo, da se delež precepljenih Slovencev povečuje zelo počasi. V nasprotju s precepljenostjo pa se vsak dan skokovito poveča število na novo odkritih okužb. Tako je bilo v soboto ob opravljenih 10.299 testih PCR potrjenih kar 6012 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih izvidov testov pa je znašal 58,3 odstotka. V bolnišnicah zdravijo 549 bolnikov s covidom-19, 156 na intenzivni negi, umrl je en bolnik s covidom-19.

Na ministrstvu za zdravje so zadovoljni z odzivom prebivalcev, ki so se odločili za cepljenje proti covidu-19. Od četrtka do sobote se je za cepljenje odločilo 41.200 ljudi, kar je za 68 odstotkov več, kot je bilo cepljenih v enakih treh dneh teden dni prej. Največ jih je prišlo po tretji odmerek. Po podatkih NIJZ sta se za cepljenje s prvim odmerkom odločili 2102 osebi, za drugi odmerek 4671 in za tretji odmerek 34.427 ljudi.

Veliko okužb na dnevni ravni pa pomeni, da je vse več ljudi v izolaciji oziroma karanteni. Tako naj bi vlada predvidoma še ta teden objavila odločitev o tem, da bi se izolacija oziroma karantena skrajšala s sedem na pet dni z negativnim testom. Vlada je sicer že sprejela odločitev o karanteni ob vstopu v državo. Tako od danes ob vstopu v državo karantene ne bo mogoče predhodno prekiniti, ampak bo trajala polnih sedem dni za tiste, ki na meji ne bodo izpolnjevali pogoja PCT.