Napačno tolmačenje konvencije in trije strokovnjaki

»Strinjam se, da so nekatere ureditve preveč toge, da slovenske pridelovalce postavljajo v nekonkurenčen položaj v primerjavi z okolico in da je to treba urediti,« je predsednik vlade Janez Janša odgovoril na vprašanje poslanke Janje Sluga novembra 2020. Opozicija zdaj na tej poti pomaga, saj predlaga zakon, ki bi uvedel razlikovanje med rastlino konopljo in kanabisom, kar je predvideno tudi s konvencijo Združenih narodov o drogah, katere prevoda še vedno nimamo.

Opozicijske poslanske skupine SD, Levica, LMŠ, SAB in NeP so v parlamentarni postopek vložile predlog novele zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Kot poudarjajo, predlog novele odpravlja napačne opredelitve rastline konoplje kot droge ter jasno določa, da je rastlina konoplja kulturna rastlina, prepovedana droga pa kanabis. Napačne opredelitve so težava že od vsega začetka, že v prvi zakon o mamilih in psihotropnih snoveh so dodali pridevnik prepovedanih, ki v predpisih drugih držav ni pogost, saj gre za regulirana in ne povsem prepovedana mamila in psihotropne snovi.