Napoveduje se menjava pri vrhu Gibanja Svoboda

»Ne komentiram informacij o svojem skorajšnjem odhodu,« pravi generalni sekretar največje vladne stranke Rok Marolt. Neuradno je namreč slišati, da se je odločil, da bo zaradi nezadovoljstva ter tudi pritiskov nekaterih ministrov konec leta s funkcije odšel. Marolt je generalni sekretar največje vladne stranke od aprila, funkcijo pa naj bi opravljal le še do konca leta, medtem pa uvajal Andreja Klemenca, nekdanjega generalnega sekretarja Cerarjeve SMC in enega od ustanovnih članov te stranke. »Klemenc je dodana vrednost za Gibanje Svoboda. Pomagal mi bo, saj je pred nami zahtevna naloga povezovanja terena, naše velike poslanske skupine, treba se bo začeti pripravljati tudi na volilno kampanjo. Za zdaj pa ni zaposlen v stranki,« razlaga generalni sekretar Gibanja Svoboda. »Pred nami je zahteven izziv, saj je pred volitvami nastala velika stranka, brez ljudi s politično kilometrino, Klemenc pa izkušnje ima in tudi vizijo.«

Arhiv sicer kaže, da Klemenc v stranki SMC ni prav dolgo opravljal sekretarske funkcije, saj je stranko popeljal le na ene volitve, evropske leta 2019; na njih je stranka dobila katastrofalno malo – le 1,62 odstotka podpore volivcev in torej nobenega evropskega poslanca. Kaj pa pravi Marolt o tem, da so se na strankin proračun prisesale nekatere spletne vplivnice?