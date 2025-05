Napoveduje se vroče poletje in jesen

V nadaljevanju preberite:

Lani je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) prejela tri odstotke več prijav kot predlani, in sicer 844, ter jih rešila 819, so povedali na predstavitvi letnega poročila. To je 37 odstotkov več kot leto prej, a med rešenimi še vedno ni tudi morda najbolj izpostavljene – proti predsedniku vlade Robertu Golobu, ki jo je pred dobrima dvema letoma podala nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar zaradi domnevno nedovoljenih pritiskov.

A kot je mogoče slišati, je tudi ta v zaključni fazi.