Golob je začel zapirati politični prostor pred Prebiličem

Na festivalu največje koalicijske stranke Gibanja Svoboda, ki je potekal v kontekstu zmage desnice na referendumu o izrednih pokojninah za umetnike, je njen predsednik Robert Golob pozval, da je treba sile leve sredine povezati, saj da desni populizem po vsem svetu, tudi v Sloveniji, dobiva zagon. Pri tem Golob ne računa na pomoč morebitne stranke Vladimirja Prebiliča.

»Koalicija ostaja trdna in glede tega ni dilem. Če želimo ohraniti in realizirati vizijo socialne, varne, predvsem pa demokratične države, potem je zdaj skrajni čas, da se na levi sredini malo zamislimo nad tem, ali je še čas za drobljenje sil. Ta čas je minil, v prihodnjem letu bo treba vse sile leve sredine povezati,« je sporočilo, ki ga je Golob poslal obema manjšima koalicijskima partnerjema, predvsem pa Vladimirju Prebiliču, ki se še odloča, ali bo s svojo stranko vstopil v slovenski politični prostor in s tem v predvolilno tekmo.

»Verjamem, da populizem, ki izkorišča strah, ni izključno domena ene politične strani – pojavi se lahko kjerkoli. Spodbuja ga zapiranje prostora za dialog pod krinko enotnosti, ki hitro prerase v zaton razuma in znanja ter vodi v enoumje. To pa odpira pot nespoštovanju pravne države, spodkopavanju demokratičnih institucij, nerazumevanju skupnosti in javnega interesa ter povečuje tveganja za korupcijo,« se je Prebilič kritično odzval na Golobov poziv k poenotenju leve sredine, kot si ga sam predstavlja.