Da bodo vse vaše poti varne

Naprave, ki vas varujejo, ne da bi se tega sploh zavedali

Vedno ko nas utripajoči prikazovalnik hitrosti opomni na prehitro vožnjo, nas ne opozori le na predpise, ampak na odgovornost, ki jo imamo v prometu.

Na slovenskih cestah že nekaj let kot varuhi prometa stojijo prikazovalniki hitrosti. Do danes jih je po vsej Sloveniji postavljenih že 118. Njihov namen ni kaznovati, temveč opozarjati. Vse z enim samim ciljem – da se varno pripeljemo domov. Včasih jih srečamo v bližini šol, drugič ob nepreglednih odsekih in pred križišči, kjer cesta hitro postane nevarna.

Pri Zavarovalnici Triglav so z meritvami pred postavitvijo prikazovalnikov in po njej ugotovili, da zaradi prikazovalnikov kar 7,3 % voznikov zmanjša hitrost. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Statistika prometnih nesreč namreč ostaja resen opomin. Lani se je na slovenskih cestah zgodilo 20.233 prometnih nesreč, kar je sicer odstotek več kot leto prej. A med njimi je tudi spodbudna novica – število nesreč s smrtnim izidom se je zmanjšalo za kar 14 %. Prav te številke potrjujejo, da preventivni ukrepi, kot so prikazovalniki hitrosti, osvežitvene vožnje in aplikacije za spodbujanje varnega vedenja, niso le simbolične geste, temveč konkretni koraki k večji prometni varnosti.

Pri tem pomembno vlogo že vrsto let igra Zavarovalnica Triglav, ki s številnimi pobudami in projekti na področju preventive spremlja prometno dogajanje in ga hkrati tudi aktivno sooblikuje. Vsak prikazovalnik hitrosti, vsaka rumena rutica, vsaka brezplačna delavnica za motoriste nosi podpis družbe, ki se je odločila, da ji ni vseeno – Zavarovalnice Triglav. Ko sklenete zavarovanje pri Zavarovalnici Triglavu, prispevate k bolj varnemu vsakdanu vseh nas.

Z vsakim zavarovanjem do večje varnosti v prometu

Pri Zavarovalnici Triglav verjamejo, da je varnost pravica in dolžnost, zato njihova vloga presega klasično razumevanje zavarovalništva. Z vsakim zavarovanjem izpolnjujejo svoje družbeno odgovorno poslanstvo, ki sloni na vlaganju v varnejše okolje, ki naj bo dostopno vsem. »Če ste zavarovani pri nas, so vsi naši preventivni projekti in vse naše izboljšave v poslovanju vsaj toliko vaše, kot so naše,« so prepričani v Zavarovalnici Triglav in obljubljajo, da bodo tudi naslednjih 125 let, kolikor jih praznujejo prav letos, delovali v takšnem duhu. S tem jasno sporočajo, da varnost postavljajo v središče svojega poslanstva.

Velik del preventivnih projektov, ki jih podpira ali razvija Zavarovalnica Triglav, z njo pa tudi vsi, ki imamo tam sklenjena zavarovanja, je osredotočen na varnost v prometu. Vsem staršem so verjetno dobro znane rumene rutice, ki voznike opozarjajo na skrb za prvošolčke na cesti, osnovnošolci pa se varnega vedenja v prometu učijo s pomočjo maskote Kuža pazi.

Ko zgledna vožnja tudi nagrajuje

Inovativna mobilna aplikacija DRAJV spodbuja voznike k odgovorni vožnji. Spremlja voznikovo vožnjo in jo točkuje, odgovornim voznikom pa omogoča tudi popust pri avtomobilskem zavarovanju. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Kot ena največjih in najbolj prepoznavnih finančnih institucij v Sloveniji Zavarovalnica Triglav svojo odgovornost do družbe jemlje resno. V okviru svoje strategije družbene odgovornosti že leta razvijajo in podpirajo različne projekte, namenjene povečanju prometne varnosti. Med njimi izstopa inovativna aplikacija DRAJV , ki spodbuja varno vožnjo in uporabnikom omogoča nižje premije.

DRAJV je že več kot deset let velik zaveznik varnosti na cesti. Gre za brezplačno mobilno aplikacijo Zavarovalnice Triglav, ki spremlja slog vožnje – od hitrosti, pospeševanja in zaviranja do vožnje skozi ovinke in uporabe telefona med vožnjo. Uporabnik je za varno in preudarno ravnanje na cesti nagrajen. Do danes so vozniki s pomočjo DRAJVA prevozili že več kot 1,5 milijarde kilometrov, kar aplikacijo uvršča med največje tovrstne projekte v Sloveniji.

Vsaka prevožena pot, ki jo DRAJV oceni z visoko varnostno oceno, prinaša vozniku konkretno korist, in sicer do 20 % popusta pri zavarovanju avtomobila, avtodoma in zavarovanju Mladi voznik ter do 15 % pri zavarovanju motornega kolesa.

Po osvežitev vozniških spretnosti na različne delavnice

Na osvežitveni vožnji za starejše opravite brezplačno uro vožnje z izkušenim učiteljem vožnje AMZS, in sicer s svojim avtomobilom v svojem domačem ali bližnjem kraju. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Promet se stalno spreminja, pravila se dopolnjujejo, tehnologija napreduje. Kar smo kot vozniki usvojili pred desetletji, morda danes ni več dovolj za varno vožnjo, zato Zavarovalnica Triglav že vrsto let skrbi za dodatno izobraževanje in osvežitvene programe, namenjene različnim skupinam voznikov: motoristom, starejšim voznikom, traktoristom in mladim voznikom.

Tako se je v 12 letih že več kot 2.000 motoristov udeležilo brezplačnih motorističnih delavnic v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Prav tako se je do danes več kot 1.500 starejših voznikov udeležilo osvežitvenih voženj pod vodstvom učiteljev varne vožnje AMZS. Ti programi niso namenjeni le izboljšanju vozniških veščin, temveč tudi povečanju samozavesti in zavedanja o možnih tveganjih v prometu.

Izkušnje udeležencev teh izobraževanj potrjujejo, da dodatno znanje prispeva k večji prometni varnosti.

Z vsakim zavarovanjem do bolj kakovostnih storitev

Ko se na cesti zgodi nekaj nepričakovanega, kot so okvara vozila, nezgoda ali druge težave na poti, je hitra in zanesljiva pomoč ključna. FOTO: Depositphotos

»Pri Zavarovalnici Triglav imamo že približno 40 let sklenjena zavarovanja za hišo in avto, zdaj pa tudi dodatno zdravstveno zavarovanje in nikoli ni bilo nobenih težav ne pri sklepanju ne pri izplačilih škode, ko smo jo uveljavljali,« je svojo izkušnjo opisal eden od dolgoletnih zavarovancev Zavarovalnice Triglav. Ta vsa leta veliko vlaga v izboljševanje kakovosti svojih storitev, saj je zadovoljstvo strank njihovo ključno merilo uspeha.

Med ključne prednosti Zavarovalnice Triglav zagotovo spadajo hitra avtomobilska asistenca s »posluhom za človeka« in kot je opisala ena od zavarovank, pomoč vedno pride v nekaj minutah, kar je v stresnih situacijah neprecenljivo. Prijavo škode je mogoče opraviti prek digitalne poslovalnice i.triglav, kjer poskrbijo za hitro obravnavo škod.

Avtomobilska asistenca Zavarovalnice Triglav s svojim hitrim odzivom in prijaznim pristopom voznikom omogoča občutek varnosti v vsakem trenutku. Vrhunska asistenčna storitev je pomemben del prometne varnosti.

Sklenitev zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav je več kot le skrb za lastno varnost. Je tudi glas oziroma podpis pod vse projekte, s katerimi pri Triglavu skrbijo za boljši svet, in takšnih projektov pri naši največji zavarovalnici res ni malo.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.