Italijani so imeli na tleh premalo gasilcev

Glavna skrb gasilcev na Krasu je bil včeraj požar na italijanski strani, v okolici vasi Devetaki, ki je v bližini slovenskega Opatjega sela. Ogenj je vztrajal od sredinega popoldneva in se je že nevarno približal tamkajšnjim hišam. Pri gašenju je pomagalo tudi okoli 65 gasilcev s slovenske strani, ki jih je vodil Simon Vendramin, poveljnik poklicne Gasilske enote v Novi Gorici.

Na pomoč italijanskim goriškim gasilcem, ki so se že dva dni spopadali s požarom, so prišli tudi kolegi iz Belluna, Trevisa, Emilije - Romanje, Pordenona in Trsta. Pri gašenju je sodelovalo več specializiranih letal kanader in helikopterjev – med drugim sta svojega poslali tudi Slovenska vojska in policija.

Razmere na požariščih na komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu so bile ponoči sicer mirne. Dežuralo je 56 gasilcev, ki so pogasili nekaj manjših žarišč, eno je zagorelo med Temnico in Renčami, drugo pa v bližini stolpa na Cerju. Ogenj na italijanski strani pa se je razširil stran od meje, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Notranjsko.

Na italijanski se je požar razširil na nadostopen teren med Vrhom sv. Mihaela in vasjo Gabrje, vendar je to nekoliko stran od meje in ta del požara ni grozil, da bi preskočil mejo in zanetil požar na slovenski strani. Levi (južni) krak požara, ki se je zvečer približal meji, so še pred mrakom uspešno omejili. Nekaj več kot 50 naših gasilcev je pomagalo italijanskim vso noč.

Ta trenutek se tako na naši kot na italijanski strani menjuje gasilska izmena, tako še ni znano, kakšna bo ekipa čez dan.

V Italiji le profesionalni gasilci

»Gasilci na naši strani so v polni pripravljenosti, trenutno nam gre na roko tudi burja, ki piha proč od slovenske smeri,« je včeraj popoldne povedal Danijel Cek iz regionalnega štaba civilne zaščite za Notranjsko. Italijanskim kolegom se je pridružilo okoli 65 severnoprimorskih gasilcev. »Odzvali smo se na italijanski klic na pomoči in varujemo vasi Devetaki, Cotiči, Palkišče in Poljane, kjer so že evakuirali prebivalce. Obenem bomo poskušali preprečiti, da bi se ogenj razširil na slovensko stran,« je pojasnil goriški gasilski poveljnik Simon Vendramin. Ob meji bodo izvedli tudi poseke za omejitev požara, saj je za danes napovedan južni in jugozahodni veter, ki bo ogenj predvidoma obrnil proti slovenskima Opatjemu selu in Novi vasi.

Pomoč za obnovo Krasa Slovenija se bo po napovedih ministrstva za obrambo zaradi škode v požaru na Krasu – ki z več kot 3500 hektari pogorišča velja za največjega v Sloveniji doslej – najverjetneje obrnila na Solidarnostni sklad EU (podobno je storila ob poplavah in žledolomu). Sredstva, namenjena popravilu infrastukture, bi lahko dobili, če bo prag škode dosegel 279 milijonov evrov, pri čemer je do zdaj naša država iz tega sklada prejela odškodnine v višini od 7,5 do 18 milijonov evrov. Včeraj so tudi tri kraške občine, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Komen, ki so bile v požaru najbolj prizadete, sklenile sodelovanje s Fundacijo Vrabček za zbiranje donatorske pomoči. Skupaj bodo pripravile tudi sanacijski načrt po požaru.

»V Italiji so gasilci drugače organizirani kot pri nas. Tam nimajo prostovoljnih gasilskih društev, ampak le profesionalne gasilce, njihova naloga pa je braniti naselja, in ne gozdov. Gašenje v naravi prepuščajo zračnim silam, v katere so vpeti tudi pogodbeniki, in civilni zaščiti, ki ima pod okriljem prostovoljce, pa tudi gozdarje,« je pojasnil Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Po njegovih besedah se je v primeru trenutnih požarov na Krasu to pokazalo kot pomanjkljivost, saj so imeli premalo gasilcev na tleh.

Požar na Krasu. FOTO: Danijel Cek

Slovensko pogorišče pod nadzorom

Na slovenski strani so bili gasilci uspešni v borbi s požarom na pobočju Velikega Ovčnjaka na komenskem Krasu, ki je izbruhnil v noči na sredo, prav tako so popolnoma pogasili vsa žarišča v okolici Kostanjevice na Krasu, kjer pa je še ostala požarna straža. Skupno je bilo na pogorišču 140 gasilcev iz različnih slovenskih regij, a so ponoči število po napovedih nekoliko zmanjšali.

Domači gasilci so sicer na robu zmogljivosti, priznavajo. Erik Spačal, podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica na Krasu in namestnik poveljnika Gasilske zveze Goriške se je včeraj, po dveh tednih neprestanega boja s požarom, prvič za nekaj ur vrnil v službo in nato spet odšel na teren. Domači gasilci namreč Kras najbolje poznajo in lahko vodijo kolege iz drugih delov Slovenije, ki so jim prišli na pomoč.

Na Primorskem je še zmeraj razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji.