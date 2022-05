Naši reševalci so svetovni zgled, in še boljši bodo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski sistem zaščite in reševanja ob velikem zaupanju, ki ga uživa doma, uživa tudi velik ugled v svetu. Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, vidi veliko več držav, ki si naš sistem lahko postavijo za vzor, kot držav, v katerih naši reševalci lahko najdejo zgled. Z reformo želijo sistem še izboljšati.

Ključni značilnosti, na katerih sloni slovenski sistem zaščite in reševanja, sta bogata tradicija in močno razvito prostovoljstvo, ki se odraža zlasti v izjemno množičnih in dobro razvitih gasilskih društvih.