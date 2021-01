Naval ob objavi vloge za enkratni solidarnostni dodatek za študente

Od danes je na spletni strani eUprave objavljen obrazec za oddajo vloge za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka študentom v višini 150 evrov, ki ga prinaša sedmi protikoronski paket. Do dodatka so upravičeni redni in izredni višješolski in visokošolski študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.Zaradi velikega števila hkratnih uporabnikov ob objavi vloge danes portal eUprava deluje počasneje, so sporočili z ministrstva za javno upravo in dodali, da je bilo kljub temu danes oddanih že več kot devet tisoč vlog. Upravičenci, ki bodo vlogo za solidarnostni dodatek študentom oddali do 25. januarja, bodo dodatek prejeli do konca januarja. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja, pa bodo izplačilo prejeli v februarju.Na portalu eUprava so uspešno odpravili tehnične napake, ki so se pojavile v zadnjih dneh. Kot navajajo, je bil o napaki, ki se je pojavila v torek, 12. januarja, obveščen tudi Enotni kontaktni center (EKC), ki je napako lahko takoj pojasnil uporabnikom, na samem portalu eUprava pa je bila napaka videti, kot da je stran v prenavljanju. Portal je še isti dan spet deloval. Marsikomu se je med oddajo vloge zgodilo, da je portal javil, da ne more oddati vloge, v naslednjem trenutku pa jo je lahko že oddal. Kot še poudarjajo, je bil portal eUprava v celoti nedostopen le približno 30 minut.V sredo, 13. januarja, je bila odkrita še ena tehnična napaka na portalu eUprava, zaradi katere se v portal niso mogli prijaviti tisti uporabniki, ki so se želeli prvič registrirati ali pa so se prijavili zdaj prvič po tistem, ko je začelo delovati eVročanje. Tudi to napako je tehnična ekipa eUprave nemudoma uspešno odpravila.