Neenakost pri vpisu v glasbene šole

V nadaljevanju preberite:

Otroci s prepoznanimi posebnimi potrebami imajo pravico do različnih prilagoditev za to, da so lahko polno vključeni v izobraževalne procese in različne dejavnosti. Kar pa ni izrecno predpisano za javne glasbene šole – v zakonu o glasbenih šolah namreč ni določila, da je treba otrokom s posebnimi potrebami omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov, zato je po mnenju zagovornika načela enakosti diskriminatoren. A vsi vpleteni se s tem ne strinjajo povsem.

Šele ob uvedbi ustreznih prilagoditev bi te otroke izenačili z vrstniki brez invalidnosti, je prepričan zagovornik Miha Lobnik, ki je ministrstvu za izobraževanje priporočil, naj diskriminacijo odpravi.