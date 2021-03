Nekdanja začasna predsednica Bolivije Jeanine Áñez v arestu

Aretirani tudi njeni nekdanji ministri

Policija v domovanju Jeannine Áñez po izdaji naloga za njeno aretacijo. FOTO: Carlos Vargas/AFP

V Boliviji so davi aretirali nekdanjo začasno predsednico države, konservativno političarko in dolgoletno ostro kritičarko vladajoče levičarske stranke MAS nekdanjega bolivijskega predsednika. Aretacija je povezana z očitki o poskusu prevrata med politično krizo leta 2019, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Vladni ministerje na Twitterju in Facebooku Bolivijce obvestil, da je bila Áñezova pridržana in je trenutno v rokah policije. Obenem je policiji čestital za opravljeno veliko delo« in »zgodovinsko nalogo« zagotavljanja pravice bolivijskemu narodu.V zapornem nalogu so navedene obtožbe, povezane s terorizmom, pozivanjem k vstaji in kovanjem zarote, vse pa se nanašajo na čas konec leta 2019, ko je Morales spričo množičnih protestov zbežal iz države, Áñezova pa je začasno prevzela položaj predsednice države. Aretirani so bili tudi nekdanji ministri njene začasne vlade.Áñezova je na Twitterju sporočila, da se je začel politični pregon in da se stranka MAS očitno vrača k načinom diktature. Morales je po 14 letih na oblasti konec leta 2019 pobegnil iz Bolivije, potem ko je izgubil podporo vojske med množičnimi nasilnimi protesti proti njegovi neustavni vnovični izvolitvi za četrti mandat. Zaradi volilnih prevar so nato volitve razveljavili.Po slabem letu dni začasne vlade, katere vodenje je prevzela dotedanja senatorka Áñezova, so oktobra lani v Boliviji potekale volitve, na katerih je prepričljivo zmagal Moralesov nekdanji minister za gospodarstvo Luis Arce. Morales se je kmalu zatem vrnil v Bolivijo in znova prevzel vodenje vladajoče stranke Gibanje za socializem (MAS).