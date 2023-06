Nemški raketni sistem za varnejše slovensko nebo

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za obrambo načrtuje nakup dveh nemških raketnih sistemov protizračne obrambe Iris-T, dogovori o poslu pa so po naših informacijah že daleč in podpis pogodbe bi se lahko zgodil že v nekaj tednih. Slovenija omembe vredne sodobne protizračne obrambe nima, z 200 milijonov evrov vrednim nakupom bi dobila sistem, ki so ga na podlagi pozitivnih bojnih izkušenj Ukrajincev v kratkem času naročile nemška, latvijska in estonska vojska.