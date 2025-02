Na sodiščih nerešenih 126.618 zadev

V nadaljevanju preberite:

Slovenska sodišča so lani prejela 829.072 zadev, rešila so jih 825.644, in to v povprečno 1,8 meseca, nerešenih je 126.618 zadev, ki pa so v povprečju stare 14,5 meseca, kaže statistika tretje veje oblasti, kjer še letos pričakujejo spremembe sistemske zakonodaje z uvedbo enovitega sodnika. Po besedah predsednika Vrhovnega sodišča RS Miodraga Đorđevića so zadovoljni s plačnim položajem, ki ga je sodnikom prinesla reforma, nerešena pa še vedno ostaja prostorska problematika in še nekaj drugih izzivov.