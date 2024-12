Sodstvo se že sooča s posledicami hujskaškega govora

Na predlog koalicijskih strank so člani odbora za pravosodje spregovorili o problematiki napadov na sodstvo in diskreditacij sodne veje oblasti ter odgovornost politike do spoštovanja sodne veje oblasti in varovanja ugleda pravne države. Povod je nedavni shod simpatizerjev stranke SDS pred zgradbo celjskega sodišča po sojenju predsedniku SDS Janezu Janši zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti.

Janša je napovedal, da celjski shod pomeni začetek upora proti »skorumpiranemu slovenskemu sodstvu,« kot so se na protestu izrazili njegovi pristaši. »Če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. To je huje od tega, ker mafija se predstavlja kot mafija, tukaj pa se krivosodje predstavlja kot pravosodje,« je v Celju povedal Janša. Obrazložitev sklica seje se je skoncentrirala na pritiske na pravosodje, ki jih po oceni sklicateljev izvaja Janša.

Izredne seje odbora za pravosodje se je udeležil tudi Janša, ki sicer ni član parlamentarnega odbora za pravosodje. Na začetku so besedo bili predstavniki sodne veje oblasti. Predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je spet spomnil, da so šle zadeve predaleč, diskreditiranje sodstva, ki je nekaterim že prišla v navado, pa je nesprejemljiva. Predsednik vrhovnega sodišča ocenjuje, da slovensko sodstvo ni v krizi, v krizi je družba, politiko pa je pozval, da pusti sodiščem, da v normalnih razmerah opravijo svoje delo.

Prvak SDS je razlagal, da to kar počnejo, niso napadi na pravosodje, ampak zgolj njegova kritika.

Generalna državna tožila Katarina Bergant je opozorila na nevarnost spodkopavanja neodvisnosti sodne veje oblasti. Omenila je, da se na tožilstvu dnevno soočajo s posledicami »nestrpnega in hujskaškega govora«.

»O napadih na sodstvo govorijo z enakim besednjakom, kot so v prejšnjem sistemu govorili o napadih na bivšo vojsko ter na pridobitve socialistične revolucije. Zdaj po več kot treh desetletjih življenja v samostojni demokratični državi spet govorite z enakim besednjakom, kot da ne bi imeli demokracije, kjer nihče ni nad kritiko,« pa je Janša poskušal obrniti optiko razprave na odboru, kjer je razlagal, da to kar počnejo, niso napadi na pravosodje, ampak zgolj njegova kritika.

Protest SDS pred sodiščem je poskušal izenačiti s protesti zoper njegovo tretjo vlado, ko so se med drugim pojavljal slogan »Smrt janšizmu,« na katerega se slovensko pravosodje ni ustrezno odzvalo. V bran je vzel sodnika Zvjezdana Radonjića, ki da si »upa soditi po vesti, zato je končal v lisicah«.

Seja odbora je menila predvsem v ostri besedni konfrontaciji med Janšo, ki so ga branili poslanci SDS, in poslanci Gibanja Svoboda. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je sodnikom, ki sodijo v postopkih, katerih stranka je Janša, sporočila, naj se ga ne bojijo in naj imajo pokončno hrbtenico.

Poslanci SDS so sejo uporabili tudi kot priložnost, da svoje privržence povabijo na drugi shod v podporo Janezu Janši, ki bo naslednji teden v Celju, ko se nadaljuje sojenje v primeru nekdanje Janševe parcele v Trenti. Ob tem velja spomniti, da je Janša že oktobra objavil scenarij razvoja političnih dogodkov, ki naj bi pripeljali do predčasnih volitev v Sloveniji. V tem scenariju Janša pomenljivo napoveduje, da bo decembra v procesu Trenta obsojen na prvi stopnji, marca naslednje leto pa pričakuje še pravnomočno potrditev obsodbe na drugi stopnji.