Neuradno: O nakupu patrij v četrtek na vladi

Po besedah naših sogovornikov bo vlada na prihodnji seji vlade – ta bo v četrtek – seznanjena s postopkom nakupa osemkolesnikov. Na mizi pa bo tudi sklep, ki bo ministrstvo za obrabo pooblastil za podpis pisma o nameri oziroma pozneje še pogodbe o nakupu finskih patrij. Za vzpostavitev srednjega bojnega izvidniškega bataljona in srednje bojne bataljonske skupine potrebujemo 106 vozil. Kakšna bo njihova končna cena – izhodiščna, zapisana v načrtu razvojnih programov, je 695,2 milijona evrov z DDV –, še ni znano.

Predsednik vlade Robert Golob, ki je (pre)hitro ob robu vrha Nata v Združenih državah Amerike napovedal, da smo se odločili za nakup patrij, je napovedal, da bodo o tem javnost obvestili, ko bosta znana obseg in dinamika nakupa. »Če smo z delom tehnike, ki jo imamo že kar nekaj let, na področju osemkolesnikov zadovoljni, potem vemo, v katero smer je približno treba iti in to tudi nadgraditi. In to kažejo tudi raziskave trga, torej, kaj je mogoče dobiti in kaj je na razpolago,« je za STA prejšnji teden komentiral obrambni minister Borut Sajovic. Tudi ta njegova izjava posredno pritrjuje našim sogovornikom iz Slovenske vojske, ki pravijo, da je del dogovora tudi nadgradnja z oborožitveno postajo slovenskega podjetja Valhalla Turrets.

Že Sajovičev predhodnik Marjan Šarec se je zavezal, da bo posel potekal po načelu vlada vladi, a ker Finska tega načela menda ne uporablja, smo že pisali o možnosti tripartitne pogodbe s proizvajalcem patrij, ki je v večinski lasti države, in finskim obrambnim ministrstvom. To je posredno za STA potrdil že Sajovic in se zavezal k absolutni preglednosti.

Zadnji nakup finskih oklepnikov iz časa Janševega vodenja vlade je namreč prerasel v eno večjih afer v samostojni Sloveniji. »Ironija zgodovine. Po 15 letih nazaj na Patrio. Vmes pa sabotaža razvoja, demokracije in Slovenske vojske,« je Golobovo napoved komentiral prvak SDS Janez Janša, ki bo poleg nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina prav gotovo pozoren na ceno, saj je Golobova vlada prav s prihrankom jeseni leta 2022 utemeljila odstop od pogodbe za nakup osemkolesnikov tipa boxer. To nas je stalo štiri milijone evrov.

V koaliciji so bili do izbora patrij do zdaj zadržani, znano pa je, da Levica na vladi glasuje proti vsem obrambnim nakupom. A Gibanje Svoboda ima sicer zanesljivo večino.