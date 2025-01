Damir Črnčec, zamrznjeni položaj, ne pa tudi vpliv

V nadaljevanju preberite:

Tisti, ki poznajo Damirja Črnčeca, odhajajočega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo, o njem praviloma govorijo z izbranimi besedami. Previdno. Tudi on v zadnjem obdobju ravna podobno, svoje nastope je previdno izbiral – in tudi sogovornike. Poteze je načrtoval in nadziral iz ozadja, četudi je trdil, da popoln nadzor ni mogoč.

A tudi on je svoj vpliv in mrežo začel graditi postopoma in v prvih vrstah ... Preberite kje in kako ter tudi, da si je zase pustil dodatne odprte izhode – že leta ga čaka zamrznjeno delovno mesto.