Tomaž Kokot razrešen z vrha Pošte Slovenije

Tomažu Kokotu, sicer kadru SDS, je nadzorni svet, ki ga vodi Urška Kežmah, očital, da se ni ustrezno odzval na prihod avstrijske pošte na slovenski trg. Te okoliščine po njihovo predstavljajo bistveno spremenjene poslovne okoliščine, zaradi katerih je nadzorni svet ocenil, da je nujno v družbi spremeniti organiziranost in poslovanje na način, ki bo družbi zagotovil primerno ohranitev obstoječega tržnega deleža. »Znanja, veščine in sposobnosti generalnega direktorja Tomaža Kokota so bila ustrezna v stabilnem poslovnem okolju, v novem poslovnem okolju pa, zaradi spremenjenih poslovnih okoliščin, ki terjajo spremembo organizacije in poslovnih procesov, ta niso več zadostna,« je zapisala v obrazložitev sklepa.

Po neuradnih informacijah je moral Kokot že zapustiti prostore Pošte. Za Delo je odpoklic iz ekonomsko-poslovnega razloga že potrdil in napovedal, da se bo pritožil.

Njegovo menjavo so v koaliciji že nestrpno pričakovali, saj je tudi revizija, ki jo je naročil SDH, namreč pokazala, da nekdanji nadzorni svet Pošte Slovenije pri imenovanju Kokota ni ravnal skrbno in transparentno. Sporne naj bi bile Kokotove izkušnje oziroma domnevno izpolnjevanje pogoja vodstvenih izkušenj. Zaradi tega so prevetrili tudi nadzorni svet, ki se je najprej skušal z njim dogovoriti za sporazumni odhod.

Kokot je svoj petletni mandat nastopil 1. februarja letos, kot smo nedavno poročali, pa se je v njegovem imenu o podrobnostih njegovega odhoda z vrha Pošte pogajal odvetnik Franci Matoz.