Nevladniki opozarjajo na diskriminatornost novele zakona o tujcih

Predlagana novela zakona o tujcih bo z zahtevo po znanju slovenskega jezika za družinske člane tujih delavcev po opozorilih nevladnih organizacij povzročila razdruževanje družin, diskriminacijo in hujše kršitve človekovih pravic. Poslance so zato na današnji novinarski konferenci pozvali, naj predloga v takšni obliki ne sprejmejo.

Predlog novele zakona o tujcih, ki je v parlamentarni obravnavi, namreč za podaljšanje dovoljenja za bivanje družinskih članov tujih delavcev zahteva opravljen izpit slovenskega jezika na ravni A1. Ta člen je v zakon zapisala prejšnja vlada premiera Janeza Janše, uporabljati pa naj bi se začel 27. aprila letos. Ministrstvo za notranje zadeve je nato pripravilo novelo, ki bi sprva ta pogoj odpravila, še preden začne veljati, a so pozneje to spremembo iz predloga umaknili.

DZ bo tako prihodnji teden odločal o predlogu, ki pogoj opravljenega izpita iz slovenščine za družinske člane tujih delavcev ohranja. Temu nasprotujejo v nevladnih organizacijah, kjer poslance pozivajo, naj takšne rešitve ne sprejmejo.

Kot je na današnji novinarski konferenci opozorila Metka Naglič iz Amnesty International Slovenija, gre za zelo zahteven in restriktiven pogoj, ki je tudi popolnoma nepotreben. Zadeva najbolj ranljive skupine ljudi, predvsem ženske in otroke. Pozivajo, naj se tem ljudem omogoči resnična, prava integracija, ne pa da se jim postavljajo previsoke ovire za to, da bi lahko ostali v Sloveniji, je poudarila Naglič.